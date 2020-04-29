Dev patlamayla sarsılan Lübnan'da ulusal yas

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Yerel televizyon kanalları, Beyrut limanındaki patlamanın havai fişek deposunda yaşandığını bildirdi. Patlayıcı saklanan depolarda patlama yaşandığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Ancak Lübnan iç istihbarat servisinin başkanı Abbas İbrahim, limandaki patlamanın yüksek infilak niteliğine sahip materyallerin bulunduğu bir bölümde gerçekleştiğini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamid Hassan, patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Ulusal yas

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, patlamanın kurbanları için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Diyab daha sonra televizyondan yaptığı açıklamada "Söz veriyorum bu felaket hesap sorulmadan geçip gitmeyecek... Sorumlu olanlar bedelini ödeyecek" dedi. Lübnan Başbakanı "Bu tehlikeli depo hakkında 2014 yılından beri ortada olan gerçekler açıklanacak" diye ekledi.

Associated Press patlama sonrasında çok sayıda insanın etrafa saçılan cam parçaları ve enkaz nedeniyle yaralandığını ve hastanelerin kan bağışı çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP ise Beyrut’un alışveriş bölgesi Hamra’da hemen hemen tüm dükkanların camlarının kırıldığını ve birçok otomobilin de zarar gördüğünü belirtti.

İsrail'den açıklama

Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Beyrut'taki patlamayla "bir ilgisi bulunmadığını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise N12 haber kanalı yaptığı açıklamada, patlamanın büyük olasılıkla yangın nedeniyle yaşanan bir kazadan ötürü gerçekleştiğini belirtti.

Patlamanın Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.

Kalın: Türkiye her tür yardım için hazır

Lübnan’daki patlama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden bir açıklama aptı. "Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz" diyen Kalın "Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır" ifadelerini paylaştı.

İki Türk vatandaşı hafif yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da patlamada iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Çavuşoğlu Twitter hesabından "Lübnan’daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum" ifadelerini paylaştı.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,EC

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