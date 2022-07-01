Deutsche Welle'ye erişim engeli nasıl aşılır?

Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen Deutsche Welle'nin (DW) internet sayfalarındaki içeriklere farklı yollardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu yöntemlerin başında, Deutsche Welle'nin de anlaşmasının bulunduğu Psiphon uygulaması geliyor.

Bu uygulamayı cep telefonunuza indirerek DW Türkçe'nin internet sitesine erişebilirsiniz.

Psiphon uygulamasını https://www.psiphon3.com/tr/download.html adresinden indirebilirsiniz.

Bu linkten Psiphon'u masaüstü bilgisayarlarınıza indirmeniz de mümkün.

Tor

Erişim engelini aşmanın bir diğer yolu da tarayıcı olarak Tor kullanmak.

Tor tarayıcısını https://www.torproject.org/tr/download adresinden indirebilirsiniz.

Google Chrome ya da Microsoft Edge gibi bir tarayıcı olan Tor'un arama çubuğunda "DW Türkçe"yi aratarak sitemize erişebilirsiniz. DW'nin Tor ile de anlaşması bulunuyor.

Ancak Tor, iPhone cep telefonlarında çalışmıyor. Tor, iOS için "Onion Browser" adlı uygulamanın indirilip kullanılmasını öneriyor.

Fotoğraf: Silas Stein/dpa/picture alliance

Tarayıcıya VPN eklentisi

Erişim engeline karşı bir başka yöntemse masaüstü bilgisayarınızdaki tarayıcınıza sanal özel ağ (VPN) eklentisi yüklemek.

Tarayıcınıza ZenMate, uBlock Origin ve Privacy Badger gibi VPN eklentileri indirerek gayet kolay şekilde DW Türkçe'nin internet sayfasına erişebilirsiniz.

Proxy ayarını değiştirin

Erişim engeline rağmen DW içeriklerine ulaşabilmenin bir diğer yolu da cep telefonunuzdaki DW uygulamasının Proxy ayarlarını değiştirmek.

DW uygulamasında "Ayarlar" bölümünü açın ve "Proxy" seçeneğini aktifleştirin. Böylece DW'nin mobil uygulamasındaki tüm içeriklere erişebilirsiniz.

Fakat bu yöntem şu an için sadece Android telefonlarda işe yarıyor. Kısa süre içinde iOS için de geliştirilecek.

DW'nin mobil uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idmedia.android.newsportal ve https://apps.apple.com/app/id498833085 adreslerinden telefonunuza indirebilirsiniz.