Deutsche Post'a Türkiye'de üretilen 2000 e-araç

Alman posta devi Deutsche Post, Ford ile 2000 adet elektrikli ticari araç alımı konusunda anlaştı. 2023 yılı içinde teslim edilecek olan e-araçlar Türkiye'de üretiliyor.

Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), araç filosunun karbondioksit salınımını azaltmak için, üretimi Ford'un Türkiye'deki tesislerinde yapılan yaklaşık 2 bin adet elektrikli ticari araç ısmarladı. Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, siparişi verilen bu araçların tamamının 2023 sonuna dek kendilerine teslim edileceği bildirilirken, söz konusu anlaşmanın maliyeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Deutsche Post'un tedarik ve hizmetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi (CPO) Anna Spinelli, bu araçların çoğunluğunun dünyanın dört bir yanında, 800 tanesinin ise Almanya'da mektup ve paket dağıtımında kullanılacağını duyurdu. Ford E-Transit araçlar sayesinde, paket ve teslimat hizmetinin yerkürenin her yanında çevre dostu bir şekilde yapılacağını kaydeden Spinelli, Deutsche Post ile Ford'un, elektrikli mobilite alanında ilk kez birlikte çalışmadıklarını; 2018-2020 yılları aranda da Ford'un kendilerine elektrikli araç tedarik ettiğini dile getirdi.

Hedef 2030'a dek filoyu yüzde 60 oranında elektrikli yapmak

Merkezi Almanya'nın Bonn kentinde olan Deutsche Postuzun bir süre, kullanacağı elektrikli araçları kendi üretmiş, ancak 2022'nin başında asıl görevi olan malların taşınmasına daha fazla yoğunlaşabilmek için elektrikli araç üretimini bünyesinden çıkarmıştı.

Deutsche Post'un bir dönem kendi ürettiği "StreetScooter" tipi e-araçları Fotoğraf: Deutsche Post DHL Group/picture alliance

Deutsche Post, 2030 yılına dek, mektup ve paketlerin ulaştırılmasında son aşama olan eve ya da paket merkezine teslimatta kullandığı filosunun yüzde 60'ının, 2030 senesine dek elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. 2021 sonu itibarıyla bu oran yüzde 20 civarındaydı. Ford ile varılan bu son anlaşma, karbondioksit salınımı konusunda daha iyi değerlere ulaşma konusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

dpa / ET,TY