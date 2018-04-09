 Deutsche Bank-Commerzbank birleşme görüşmeleri başlıyor | EKONOMİ | DW | 17.03.2019

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EKONOMİ

Deutsche Bank-Commerzbank birleşme görüşmeleri başlıyor

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ile Commerzbank’ın yönetim kurulları birleşme için görüşmelere başlanması kararı aldı. İki bankanın birleşmesi fikri uzun süredir finans çevrelerinde konuşuluyordu.

Banner Deutsche Bank und Commerzbank (Reuters/K. Pfaffenbach)

Alman finans sektörünün en önemli markalarından Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşeceklerine dair iddialar konusunda ilk somut adım atıldı. Her iki bankanın yönetim kurulları kendi içlerinde yaptıkları toplantılarda birleşme görüşmelerine başlanmasına karar verdi. Almanya’nın en büyük iki özel bankası olan Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmeleri halinde ortaya 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip, 140 bin civarında çalışanı olan ve yaklaşık iki trilyon euro bilançolu bir banka çıkacak.

Almanya Maliye Bakanlığı’ndan destek

Deutsche Bank tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Christian Sewing başkanlığındaki yönetim kurulunun, bir stratejik seçenek olarak birleşme fikrini gözden geçirmeye karar verdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Yönetim kurulu bu seçeneği, bankanın büyüme ve kâr hedefleri açısından değerlendirecek" denildi. Aynı açıklamada, yürütülecek olan görüşmelerin Commerzbank ile birleşmeyle sonuçlanmasının bir garantisi olmadığı da ifade edildi.

Bankaların birleşme için görüşme kararı Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Goldman Sachs finans kuruluşunun eski Almanya şefi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Jörg Kukies tarafından da destekleniyor. Bakanlık konuyla ilgili olarak, “Maliye Bakanlığı, iki özel bankanın daha sıkı iş birliğine yönelik ucu açık görüşme kararlarını dikkate almıştır“ açıklamasında bulundu.

Reuters / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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