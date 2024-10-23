Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklaması ve sonrasındaki tartışmalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

Geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a urgan atarak "Ben asamadım, asabiliyorsan sen as" dediğini hatırlatan Dervişoğlu, kürsüye getirdiği ipi fırlattı. Dervişoğlu, Bahçeli'ye "Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucunun as" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kürtlerin üzerinden siyaset devşirildiğini belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'yi tarihi bir sorumluluğun beklediğini söyledi.

Dervişoğlu, "Bizler tarihe karşı sorumluluğu olan insanlarız. Kişisel ikbal kaygıları ve siyasi hesaplar üzerinden konuşamayız. Üç beş oy veya anayasa değişikliği için gerekli nisabı tamamlamak, Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız" şeklinde konuştu.

"Siyasi rant devşirmeye izin vermeyeceğiz"

Konuşmasında CHP'ye de sert ifadelerle yüklenen Dervişoğlu, "Üç Hilal'i bu ihanete araç kılanlar gibi, 'Altı Ok'u da bu gayri milli mutabakata katmak gafletinde olan, 31 Mart'ta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan, Mustafa Kemal'in aziz hatırasını, Cumhuriyet'i ve üniter devleti kumar masasında bir mirasyedi gibi harcamaya yeltenen bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel için "İmralı'da ittifak kuranları görünce iktidar trenine binmek telaşına kapılmış ve Diyarbakır'a gitmek için Edirne'den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüştür" diyen Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş, Türkiye kumar masası mıdır? Kürtler devlet vadediyormuş. Kürt kardeşlerimiz bu devletin bizim gibi ortaklarıdır. Kürt kardeşlerimiz bu milletin asil eşit fertleridir. Her sorunun öznesine Kürt kardeşlerimizi koyarak bundan siyasi rant devşirmelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin grup toplantısında vekillerin oturduğu sıralara PKK saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve bayraklar yerleştirildi Fotoğraf: ANKA

CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri sonrasında bir araya gelmesiyle siyasette başlayan "normalleşme" ve "yumuşama" çizgisini de eleştiren Dervişoğlu "Siyaset bezirganları; normalleşme, yumuşama diye başlayan kirli politikalarına, milletin geçit vermeyeceğini anlayınca; gayrı-milli bir mutabakat paktı inşa etmişlerdir. Siyasi geleceklerini, Türk milletinin ve Türk devletin bekasına tercih etmişlerdir" dedi.

"Çözülme sürecinin nihai sonuca ulaştırılma projesi"

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP'nin, hep bir ağızdan 'darbe Anayasası' hezeyanları, eski Meclis Başkanı Kurtulmuş'un; ilk dört madde açıklamaları, Devlet Bahçeli'nin; 'terörist başı bebek katiline' çağrısı, dün de bu bebek katiline 'tecridinin kaldırılması' önerisi, Özgür Özel'in; Devlet Bahçeli'yle yaptığı ardışık düet, terörün Meclis'teki uzantılarının hazırladığı '25 yıldan sonra koşullu salıverme imkânı sağlansın' kanun teklifi, önceden başaramadıkları 'çözülme sürecinin' nihai sonucuna ulaştırılma projesidir."

"Bu ihanetin, bu gafletin, bu delaletin izaha muhtaç yanı kalmamıştır" diyen Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak tavizsiz duruşumuz ortadadır. Yarın, sonra değil, hemen şimdi; Türk milleti olarak ya istiklal ya izmihlal kararını vermeye mecburuz" şeklinde konuştu.

DW, ANKA/JD, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?