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FelaketLibya

Derne Belediye Başkanı: Ölü sayısı 20 bine yükselebilir

14 Eylül 2023

Libya'da selin yıkıma uğrattığı Derne'nin Belediye Başkanı can kaybının 18 bin ile 20 bin arasında olabileceğini söyledi.

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Derne selden en fazla zarar gören kent oldu
Derne selden en fazla zarar gören kent oldu Fotoğraf: Esam Omran Al-Fetori/Reuters

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 18 bin ile 20 bin arasına yükselebileceği resmi olarak da ifade edildi. Derne Belediye Başkanı Abdülmenam El Hayiti, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada "Çok yüksek bir ölü sayısı bekleniyor. Derne kentinde yıkıma uğramış bölgelerden yola çıkarsak 18 bin ila 20 bin ölü söz konusu olabilir" dedi. Libya'da sel felaketinde ölü sayısı 5 bin 300 olarak duyurulmuş, yaklaşık 10 bin kişi de kayıp olarak açıklanmıştı.

Derne yakınlarında iki baraj yıkıldı
Derne yakınlarında iki baraj yıkıldı Fotoğraf: AFP/Getty Images

Önce Yunanistan'da etkili olan Daniel kasırgası Libya'yı Pazar günü vurmuştu. Yoğun yağışlar Derne yakınlarındaki iki barajın yıkılmasına neden olmuş ve 125 bin kişinin yaşadığı liman kentini sular altında bırakmıştı. Sel sonrasında kent sokaklarının metrelerce çamur altında kaldığı görülmüştü. Libya'nın El Beyda, El Marc, Susa ve Rahat kentlerinin de selden etkilenen bölgeler arasında.

Libya'da bir yandan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak can kurtarma umutları azalıyor. Hayatını kaybedenlerse kitlesel olarak defnediliyor.

Sel faketinden etkilenen Libya'ya çok sayıda ülke yardım gönderdi
Sel faketinden etkilenen Libya'ya çok sayıda ülke yardım gönderdi Fotoğraf: Daniel Cole/AP/picture alliance

Libya'ya yardımlar

Sel felaketinden kurtulanlar için Libya'ya uluslararası yardım gönderilmeye devam ediyor. Almanya'dan bölgeye 100 aydınlatmalı çadır, 1000 portatif yatak, 1000 izomat ve 80 jeneratör gönderildiği öğrenildi. Alman Teknik Yardım Kuruluşu sözcüsü yardımları taşıyan 8 tırın yola çıktığını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de lojistikçilerden ve tıbbi personelden oluşan bir acil müdahale ekibinin Derne'ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Derne'de evsiz kalanların sayısı 30 bin.

Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşu Arab News Avrupa'ya gitmek için buraya gelen sığınmacıların da sel felaketinde ölenler arasında olabileceğini yazdı.

dpa, Reuters / EC, HT

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