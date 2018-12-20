Der Spiegel'deki kurgu haber skandalında ilk fatura

Alman haber dergisi Der Spiegel'de ödüllü bir muhabirin birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından, derginin kadrosunda değişikliklere gidiliyor. 1 Ocak tarihinde derginin basılı versiyonunun genel yayın yönetmenliğine gelmeye hazırlanan Ulrich Fichtner ve aynı tarihten itibaren toplum departmanının sorumluluğunu üstlenmesi öngörülen Matthias Geyer'in yeni sözleşmelerinin askıya alındığı açıklandı. Sene başında derginin hem basılı ve hem de online versiyonunun genel yayın yönetmenliğini devralacak olan Steffen Klusmann'ın konuyla ilgili olarak Der Spiegel çalışanlarına gönderdiği mailde, Fichtner'in sahtekarlığı ortaya çıkarılan gazeteci Claas Relotius'u "Spiegel için keşfeden kişi" olduğu, Geyer'in de Relotius'u "kadroya aldığı ve son ana kadar yöneticiliğini yaptığı" kaydedildi. Klusmann, iki editörün de, gerekli görüldüğü takdirde istifalarını vermeyi teklif ettiğini belirtti. "Kanımca sorumluluğu ancak hata yaptığınız takdirde üstlenmeniz gerekir" diyen Klusmann, Fichtner ve Geyer ile konuşarak, skandalın aydınlığa kavuşturulması için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar yeni sözleşmelerinin askıya alınması konusunda kendileriyle görüşbirliğine vardığını kaydetti.

Claas Relotius son yıllarda Almanya'nın en başarılı gazetecilerinden biri konumuna gelmişti

Dergiyi sarsan ağır skandal

Der Spiegel geçen hafta, dergi içinde ağır bir gazetecilik skandalının ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. Derginin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki ödüllü muhabir Claas Relotius'un "kendi kaleme aldığı hikayelerde büyük ölçekte sahtekarlık yaptığı ve hayali kişiler hakkında haber yaptığı" saptanmıştı. Der Spiegel, yedi yıldır dergi için çalışan, 1,5 yıldır da editör konumunda olan Relotius'un yazdığı yaklaşık 60 haberin en az 14 tanesinin sahte bilgi ve kişiler üzerine kurulu olduğunu açıklayarak okuyuculardan özür dilemişti. Suçlamaları kabul eden Relotius istifa ederken, Der Spiegel yönetimi, sahtekarlık olayının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kurum içi ve kurum dışı uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.

Almanya'nın en başarılı muhabirlerinden biriydi

Claas Relotius, sahte bilgilerle beslediği ve hayali kişilere yer verdiği röportajları sayesinde son yıllarda Almanya'nın en başarılı gazetecilerinden biri konumuna gelmişti. Alman Muhabir Ödülleri'nde üç kez Yılın Röportajı, bir kez de Yılın Serbest Gazetecisi Ödülü alan Relotius, medya alanında başka birçok ödüle layık görülmüş, CNN tarafından 2014'te yılın gazetecisi seçilmiş, Forbes dergisinin medya alanında Avrupa'da 30 yaş altında en önemli 30 ismin arasında gösterilmişti.

Skandal başka dergi ve gazetelere de sıçrayabilir

Relotius'un Der Spiegel'de editör olmadan önce haber ve röportajlarının yayınlandığı "Cicero", "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", "NZZ am Sonntag", "Financial Times Deutschland", "taz", "Die Welt", "SZ-Magazin", "Die Weltwoche" ve "Zeit Online" gibi dergi, gazete ve internet platformlarının da skandaldan etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

AFP / AÜ,ÖA

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