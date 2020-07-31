Der neue Tag: "Sorumluluğu ve aklı güçlü kılmak, herkesi korur"

Berlin'deki korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriler Alman basınında gündemde kalmaya devam ediyor. Korona krizinden çıkışta etkili olabilecek ekonomik adımlar ve ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik politikaları işbirliğinin nasıl değişeceği ise gündemdeki diğer konular.

Die Welt gazetesi Berlin'deki gösterilere ilişkin şu yoruma yer veriyor:

"Pandeminin tam ortasında, ne kadar şüpheye yer bıraktığımız toplumun sağlamlığının bir göstergesi. Konu bir tarafta koronayı reddedenlerin diğer tarafta ise koronayı kabul edenlerin olması değil. Bazıları öyle göstermek isteseler de durum o kadar da basit değil. ‘Covidiot' (korona önlemlerini önemsemeyen kişi, koronaptal ç.n.) kavramı olmayan bir netliği ifade eden bir terim zira virüsün varlığını inkar edenlerle alınan tedbirleri sorgulayanları eşitlemek tüm anlamlı tartışmaları yok ediyor. Sosyal mutabakat ise argümanların karşılıklı paylaşımıyla sağlanabilir. Bunun mümkün olmaması halinde Almanya’nın 2015 yazından sonra mülteci sorununda deneyimlediği yaşanır."

Der neue Tag gazetesinin aynı konudaki yorumu ise şu şekilde:

"Koronavirüs pandemisinin yarattığı varoluşsal şoka, bazıları gerçeği inkar ederek tepki veriyor. Tıpkı, saklambaç oynarken gözlerini kapatan çocukların diğerleri tarafından görünmediklerine inanmaları gibi. Diğerleri de kendilerini ergen güç gösterileriyle açık artırmaya çıkarıyorlar. Özgürlüğün verilen izinlerin üstünde olduğu fikri ise oldukça zararlı. Çünkü sorumluluk barındırmayan özgürlük keyfiyet anlamına gelir. Ayrıca bazıları da pandemi döneminde olağanüstü hal ve her şeye gücü yeten devlet hayali kuruyor. Gösteri hakkı gibi temel özgürlüklerin kısıtlanmasını istiyorlar. Önemli olan ise sorumluluğu ve aklı güçlü kılmak, herkesi sadece bu korur."

Frankenpost gazetesi Avrupa ile ABD arasındaki güvenlik ilişkisinin değişeceği görüşünde:

"Avrupalılar güvenlik politikalarında hâlâ ABD'ye güveniyorlar. Fakat ABD'nin bu garantör rolünü gelecekte oynamaya daha az istekli olacağına dair belirtiler mevcut. Ayrıca vatandaşların ‘İmparator ABD' için ödedikleri bedeli anlamasıyla Washington'daki hükümetlere içeriden gelen baskıların artması da olası. Ülkenin önemli boyuttaki askeri harcamalarının sadece bir kısmının bile altyapı, eğitim ve sağlık alanlarına yönlendirilmesi, alt ve orta sınıflara oldukça fayda sağlayabilir."

Neue Presse gazetesi, Almanya'nın korona krizindeki ekonomik durumuna ilişkin şu yorumu yapıyor:

"Toplumun büyük çoğunluğu geçen yıl ile karşılaştırıldığında gelirinin yaklaşık çeyreğini kaybetmiş durumda. Bu, şaşırtıcı değil. Koronanın ikinci dalgası kapıda. Ekonomi yavaşça toparlanıyor ama gelecek belirsiz. İnsanlar, işleri hala güvende olsa bile gelecek belirsiz olduğu için paralarını daha dikkatli harcıyorlar. Katma Değer Vergisi'ni (KDV) düşürmek doğru bir adımdı. Eşi benzeri olmayan bir krizde, devlet durgunluğa karşı yatırım yapıyor ve tüketicinin psikolojisini canlandırmak istiyor."

DW / AI, EC

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