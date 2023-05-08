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Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu Fotoğraf: Alican Uludağ/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Alican Uludağ
2 saat önce

Savcılık, Sakarya'da tarikat yurdunda kalan depremzede çocuklarla ilgili araştırma yapmadan takipsizlik kararı verdi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olan ancak İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursunda depremzede yetim çocukların tutulmasına ilişkin yapılan suç duyurusuna ilişkin "soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verdi.

Kararda, iddiaların soyut olduğu belirtilerek şüphelilerin "lekelenmeme hakkı" olduğu savunuldu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, savcılığın hiçbir araştırma yapmadan, tanık dinlemeden bu kararı verdiğini belirterek karara itiraz edeceklerini açıkladı. 

DW Türkçe, Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olan ancak İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursunda depremzede yetim çocukların tutulduğunu 23 Şubat'ta ortaya çıkarmıştı. Gaziantep'ten getirilen 9 depremzede çocuk, Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an Kursu'nda annelerinden ayrı bir şekilde yatılı barındırılıyordu.  DW Türkçe'nin Sakarya'ya giderek konuştuğu İl Müftüsü ile Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı'nın yöneticisi, çocukların kursta tutulduğunu doğrulamıştı. 

Ancak haberin ardından hem müftülük hem de Aile Bakanlığı, çocukların yurtta kalmadığını iddia etmişti. 

Savcılık araştırmadan takipsizlik verdi

Haberin ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sorumlular ile Aile Bakanlığı yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede, çocukların kaçırılması veya alıkonulması ile hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlendiği öne sürülmüştü. 

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılık, haberde geçen iddiaları araştırmaya gerek duymadı. Tarikat görevlileri için "Lekelenmeme hakları var" denilen kararda şu ifadeler kullanıldı: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde ihbara konu olay ile ilgili yapılan araştırmada, her türlü kuşkudan uzak, yeterli, kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığı, salt iddiaya dayanarak kişiler hakkında soruşturma yapılmasının ceza adaleti sistemi ile bağdaşmayacağı, kaldı ki hukuk sistemimizde kabul edilen lekelenmeme hakkının da şüpheliler açısından gözetilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu
Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu Fotoğraf: Alican Uludağ/DW

Savcılık: Yeni delil olursa soruşturmaya başlayabiliriz

Kararda; ancak ihbara konu olay ile ilgili olarak yeni ve güvenli bir delilin oluşması halinde, iddiaların başsavcılık tarafından yeniden ele alınarak gerekli görülmesi halinde soruşturmanın başlatılacağı da vurgulandı. 

Savcılık, bu kararı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "İhbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir" hükmü doğrultusunda verdiğini kaydetti.  

Önce Çocuklar Derneği: Karara itiraz edeceğiz

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, olaya ilişkin vakıf yöneticisi ile haberi yapan gazetecinin tanık olarak dinlenilmesini istediklerini anımsattı. Ancak savcılığın tanıkları dinlemeden, delilleri toplamadan takipsizlik kararı verdiğini belirten Baykal, "Biz bunun çok iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. 15 günlük itiraz süremiz var. Bu sürede itirazımızı dile getireceğiz. Tanığımızın dinlenilmesini isteyeceğiz. Çünkü bu genel soyut bir iddia değildi. Somutlaştırılmış, delilleriyle somutlaştırılmış, tanıklarıyla somutlaştırılmış bir iddiaydı" dedi.

Avukat Baykal, Sakarya'daki depremzede çocuklar olayının peşini bırakmayacaklarını da belirterek "Soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesine kabul etmiyoruz. Biz hep söylüyoruz. Çocuklarımızın laik bir sistem içinde eğitim almaları için, ailelerinin yanında güven içinde, ya da devlet korumasındalarsa bile yine güven içinde eğitim almaları için çabalayacağız. Sonuna kadar da çabalayacağız. O yüzden tüm itiraz mekanizmalarını kullanacağız. Biz bu soruşturmanın peşini de bırakmayacağız" dedi.

Derneğin, 15 gün içinde karara Sakarya Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz etme hakkı bulunuyor. Hâkimlik, kararı kaldırılırsa Sakarya'da tarikat yurdunda kalan çocuklara ilişkin soruşturma yeniden başlayacak.

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