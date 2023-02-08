Depremlerde dördüncü gün: Can kaybı artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve en az 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin dördüncü gününe girilirken can kaybı artıyor. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

AB liderlerinden Erdoğan'a mektup

Avrupa Birliği liderleri Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup yazarak taziyelerini iletti. "Halkınız yürek parçalayıcı bir çile çekiyor" diyen liderler depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti. "Bu korkunç felaketin dramatik sonuçlarından dolayı şoke olmuş durumdayız ve son derece üzgünüz" ifadelerini kullanan AB liderleri "Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenler ve (yakınlarından) haber bekleyenlerle birlikte" dedi. Yaralılara acil şifa dileyen ve zamana karşı yarışan kurtarma ekiplerinin çalışmaları karşısında saygılarını ifade eden liderler "AB ve üye ülkeler, bu trajedi karşısında Türkiye ve Suriye halkları ile tam dayanışma içindedir" ifadesini kullandı. Mektupta AB Komisyonu ve AB dönem başkanı olarak İsveç'in uluslararası toplumdan mali destek toplamak için mart ayında bir bağışçılar konferansı düzenlemek üzere girişimde bulunduğu hatırlatıldı. Liderler, mektupta "Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içinde desteğimizi artırmaya hazırız. Düşüncelerimiz sizinle ve halkınızla birlikte olmaya devam edecek" dedi.

YÖK bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışını erteledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) deprem nedeniyle yükseköğretim kurumlarındaki bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi. YÖK'ün bugün yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,

dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."

Türkiye genelinde okullar 20 Şubat’a kadar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

OHAL tezkeresi mecliste kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 3 ay süreyle OHAL kapsamına alınan iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te yaptığı açıklamada "Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bazı yerlerde, maalesef bakıyorsunuz marketlere, AVM'lere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de OHAL ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır" demişti.

Erdoğan: 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini söyledi. Erdoğan 64 bin 194 kişinin de depremde yaralandığını belirtti. 6 bin 444 binanın yıkıldığını söyleyen Erdoğan "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Şentop'tan milletvekillerine maaşlarını bağışlama çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi. Şentop "Her bir milletvekilimizin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de, bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum" dedi.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını bağışlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti milletvekilleri bu ayki maaşlarını depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere bağışlama kararı aldı. CHP'den yaılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir" dedi.

Oktay: Türkiye genelinde ana arterler ulaşıma açıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Genel Kurulu'nda OHAL ilan edilmesi oylaması öncesinde bir konuşma yaptı. Oktay Kahramanmaraş merkezli depremlerde kimliği belirlenen can kaybının 14 bin 351 olduğunu söyledi. Depremlerde 63 bin 794 vatandaşın yaralandığını söyleyen Oktay, 6 bin 444 binanın yıkıldığını açıkladı. 24 bin 727 personelin şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyen Oktay bunların 5 bin 125 kişinin yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleri olduğunu belirtti. "Arama kurtarma ekiplerinin dışında yine çok sayıda gönüllülerimiz, yerel yönetimlerimiz, sağlık personelimiz, güvenlik personelimiz, emniyet güçlerimiz, silahlı kuvvetler personelimiz de sahada bizzat faaliyet göstermektedir" diyen Oktay an itibarı ile 113 bin 318 kişinin fiilen afet bölgesinde çalıştığını belirtti. Oktay Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açık olduğunu ifade etti.

AFAD: 28 bin 44 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi

AFAD deprem bölgesindeki 28 bin 44 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada, "9 Şubat 2023 saat 11.38 itibarıyla karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4.607, havayolu aracılığıyla 23.437 olmak üzere toplam 28.044 vatandaşımız afet bölgesinden tahliye edilmiştir" denildi.

Tahliye olan vatandaşların gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi. Açıklamada kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayarak afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirildiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerden diğer illere kıyasla daha az etkilenen Kilis'te arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve buradaki ekiplerin diğer illere kaydırıldığını duyurdu.

AFAD, daha önce Şanlıurfa'da da arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını açıklamıştı

Türkiye'ye yardım ulaştırma uçuşları başlıyor

Alman Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'deki deprem bölgesine yapacağı yardım uçuşları Perşembe günü başlıyor. Sabah saatlerinde Airbus A400M tipi uçaklara Hannover kenti yakınlarındaki Wunstorf'ta bulunan askeri havaalanında yardım malzemeleri yükleniyor. Hava kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre uçaklar öğle saatlerinde yola çıkacak.

Söz konusu uçaklara, Baden-Württemberg Teknik Yardım Kuruluşu (THW) tarafından yaklaşık 50 ton yardım malzemesi yüklendi. Deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemeleri arasında yaklaşık 2000 kamp yatağı, uyku tulumları, battaniyeler, çadırlar, ısıtıcılar ve uyku matları da bulunuyor.

70 küsür saat sonra kurtarılan depremzedeler

Depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde ekipler enkaz altında yaralı bir kişiye ulaştı. Yazgül Çaçan'ın, depremden 72 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Gaziantep'te de Merkez Batıkent Mahallesi'nde bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin bir aileden üç kişiye sağ olarak ulaştığı bildirildi. Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta da depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yedi katlı bir apartmanın enkazından duyulan ses üzerine ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali Bağış, eşi Zelal ve beş yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldığı bildirildi.

Erdoğan: Eksikler var, şartlar çok açık, net ortada

Depremde en fazla hasar gören il olan Hatay'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık" dedi.

Erdoğan, Hatay'ın bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerin başında geldiğini belirterek ilde 21 bin 200 personelin görev yaptığını söyledi.

"Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız" dedi.

Öte yandan Çarşamba günü kısıtlama getirilen Twitter'in sahibi Elon Musk, "Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi" mesajını paylaştı.





DW / EC,HT,SSB,ET