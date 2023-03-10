Depremlerde can kaybı 47 bin 932'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosu giderek ağırlaşıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat ve sonrasında meydana depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini açıkladı. Soylu depremlerde 6 bin 265 yabancı uyruklu kişinin de hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an kadar 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi, bunların da 6 bin 265'i yabancı uyruklu" dedi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bin 619 kişinin bulunduğunu ifade eden Soylu, "Şu ana kadar da gerek DNA anlamında gerek parmak izi anlamında bin 619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Emniyetimize başvuru sayısı ise toplam 264" diye konuştu.

"411 bin çadır dağıtıldı"

Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, depremde evlerinden olan afetzedelere AFAD tarafından 411 bin çadırın dağıtıldığını, 300 bin çadırın daha dağıtılacağını belirterek, "Dost ülkelerin kargo uçakları olsun, onlarla getirdiklerimiz var. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla bunları sağlamaya devam ediyoruz. 53 bin çadır şu ana kadar dağıtıldı. Vatandaşlarımız da bu çadırları kullanıyorlar" dedi.

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Deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulumuna başlandığını ifade eden Soylu, 42 konteyner kentin altyapısının tamamlandığını belirterek, "Bu 209 konteyner kente de 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu" diye konuştu.

DW/TY,BÖ