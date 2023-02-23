Depremlerde can kaybı 43 bini geçti

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de, 43 bin 556 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Soylu, özellikle Hatay'da büyük bir yıkım yaşandığını belirterek "Hatay ters dönmüş" ifadesini kullandı. Hatay'da iki enkazda ceset arandığını belirten Süleyman Soylu, "17'nci günde geldiğimiz nokta şurası: Sadece Hatay'da 2 bina var, altında cenaze olduğunu düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz. Bir ihbar sonucu çalışmaya başladık. Diğer tarafların tamamında arama kurtarma çalışmaları sona erdi" açıklamasını yaptı.

Koca'dan musluk suyu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da musluk suyu içilmemesi uyarısını yineledi. "Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız" diyen Koca, musluk suyunun ne zaman içilebileceğini Hatay Valiliği veya kaymakamlıkların duyuracağını belirterek "O güne kadar musluk yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı hiçbirimiz, bir an bile unutmamalıyız: Musluk sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz" diye konuştu.

TOKİ konutları fay hattından 500 metre uzağa yapılacak

Diğer yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremden etkilenen kentlerde rezerv konut alanlarının belirlendiğini açıkladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yeni yapılacak konut alanlarının fay hattına 50-100 metre uzaklıkta olmasının teknik açıdan yeterli olmasına rağmen, yeni konutların fay hattından en az 500 metre uzağa yapılacağını söyledi.



“10-11 ili etkileyen alanda 133 bin konutumuz vardı. Bu 133 bin konutumuzda herhangi bir yıkılma meydana gelmedi, hasar alan binalarımız oldu ama herhangi can ve mal kaybı olmadı" diyen Bulut, yapılan çalışmalar sonucu bütün illerde potansiyel rezerv konut alanlarının belirlendiğini, buralarda sondaj, zemin etüt ve jeolojik etüt çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Zemin açısından projeleri daha önceden hazır olan İslahiye, Nurdağı, Kilis ve Adıyaman Kahta’da kalıcı konutlara başlandığını belirten Bulut, Nurdağı’nda zemin etüt çalışması yapılan alanın 1 milyon metrekare olduğunu ve bölgeye 3 bin 500 ile 5 bin arası konut yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

DW,DHA/BK,BÖ