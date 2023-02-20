Depremlerde can kaybı 41 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybına neden olan depremlerde 6 bin 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde de bu sabaha karşı 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta da sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD açıklamasında, bölgede hâlen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 19 bin 436 arama kurtarma personelinin görev yaptığı ve AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 245 bin 198 kişi bulunduğu belirtildi.

AFAD ayrıca, afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 681 araç sevk edildiğini bildirdi.

118 bin bina

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise deprem bölgesindeki illerde 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumdaolduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Kurum, "Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binanın incelemesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Gaziantep genelinde de 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum, 11 ilde 7 bin 328 uzman personelle gerçekleştirdiklerihasar tespitlerinibirkaç gün içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

Yeni yerleşim alanlarının ön tespitlerini yaptıklarını ve bilim insanlarıyla ayrıntılı bir şekilde zemin etüt çalışmaları yapacaklarını belirten Kurum, "Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel, kültürel ihtiyaçlar neyse bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanıyor" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,BÖ