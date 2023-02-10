Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi. Arama kurtarma faaliyetlerinde köylere yoğunlaşmaya başlanıldı.

Deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde ölenlerin sayısının 18 bin 342'ye yükseldiğini dile getirdi. , Günün depremlerle ilgili diğer gelişmeleri şöyle:

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığını açıkladı.

Başsavcılık internet sitesinde yer alana açıklamada, "Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Depremle ilgili paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı

Sosyal medyada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 302 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca alınan talimat gereği 37 şahıs gözaltına alınmış, 10'u tutuklanmıştır" denildi.

GSM operatörleri ve BTK yetkililerine suç duyurusu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, GSM operatörleri ve BTK yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma", "haberleşmenin engellenmesi", "bilinçli taksirle öldürme" ve "bilinçli taksirle yaralama" yönünden suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nden suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremde yıkılan binaların yapımında görev alan yetkili ve sorumlu müteahhitler, görevliler ile yıkılan binaların projelerine onay veren, denetlemeyen görevliler başta olmak üzere tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Depremzede çocuklar için çağrı merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan, hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğunu bildiren Bakanlık, 101 çocuğun tedavisinin ardından bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alındığını duyurdu. Bakanlık 18 çocuğun ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan sınav müfredatı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Mahmut Özer tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerin ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

Oktay: Köylere yoğunlaştık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Perşembe gecesi AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada depreme ilişkin son durumu paylaştı.

"Son 24 saatte bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtulan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız 121 bin kişi. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. 29 bin 622 şu anda arama ve kurtarma ekibimiz sahada. Tüm illerimizde, 10 ilde ve tüm ilçelerimizde" diyen Oktay, "Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye de ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek" bilgisini paylaştı.

Sahada 29 bin 622 arama ve kurtarma ekibi bulunduğunu ve bunlardan 6 bin 479'unun da 75 ülkeden gelen uluslararası ekipler olduğunu aktaran Oktay, 120 bin 344 kişinin sahada görev yaptığını söyledi.

PKK operasyonlarını askıya aldığını duyurdu

PKK'nın lideri ve KCK Eş Başkanı Cemil Bayık PKK'nın Türkiye ve Suriye'deki büyük depremin ardından Türkiye'deki "operasyonlarını" geçici olarak askıya aldığını dile getirdi.

"Türkiye'de şehirlerde operasyonları durdurun. Türk devleti saldırmadığı sürece hiçbir operasyon yapmama kararı aldık" diyen PKK lideri Cemil Bayık'ın sözleri Perşembe günü geç saatlerde PKK'ya yakın haber ajansı ANF tarafından aktarıldı.

Dünya Bankası ve ABD'den acil insani yardım

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye'ye 1,78 milyar dolar destek sağlıyor. Yardım ve kurtarma finansmanının 780 milyon dolarlık kısmının hemen kullanılabilir olduğu bildirildi.

ABD de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile konu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve deprem bölgesindeki son durumu aktardığı belirtildi.

Enkazlarda kurtarma çalışmaları devam ediyor

Diğer taraftan beşinci günün sabahında enkazdan hala sağ olarak çıkarılan depremzedeler olduğu bildiriliyor. Kahramanmaraş'ta bu sabah enkaz altında iki kız kardeşle iletişim kurulduktan sonra kardeşlerden biri enkazdan 99. saatte çıkarıldı. Diğer kardeşin de 101. saatte çıkarıldığı bildirildi.

Yine Kahramanmaras'ta Suriye uyruklu Fatma Karuş'un 14 saatlik çalışma sonucu ve depremden 100 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

ANKA,rtr / SB,ET