Depremlerde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TSİ 08.30 itibarıyla depremlerde ölenlerin sayısının 18 bin 342'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 74 bin 242 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Perşembe gecesi AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada depreme ilişkin son durumu paylaştı.

Oktay: Köylere yoğunlaştık

"Son 24 saatte bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtulan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız 121 bin kişi. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. 29 bin 622 şu anda arama ve kurtarma ekibimiz sahada. Tüm illerimizde, 10 ilde ve tüm ilçelerimizde" diyen Oktay, "Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye de ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek" bilgisini paylaştı.

Sahada 29 bin 622 arama ve kurtarma ekibi bulunduğunu ve bunlardan 6 bin 479'unun da 75 ülkeden gelen uluslararası ekipler olduğunu aktaran Oktay, 120 bin 344 kişinin sahada görev yaptığını söyledi.

PKK operasyonlarını askıya aldığını duyurdu

PKK'nın lideri ve KCK Eş Başkanı Cemil Bayık PKK'nın Türkiye ve Suriye'deki büyük depremin ardından Türkiye'deki "operasyonlarını" geçici olarak askıya aldığını dile getirdi.

"Türkiye'de şehirlerde operasyonları durdurun. Türk devleti saldırmadığı sürece hiçbir operasyon yapmama kararı aldık" diyen PKK lideri Cemil Bayık'ın sözleri Perşembe günü geç saatlerde PKK'ya yakın haber ajansı ANF tarafından aktarıldı.

Dünya Bankası ve ABD'den acil insani yardım

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye'ye 1,78 milyar dolar destek sağlıyor. Yardım ve kurtarma finansmanının 780 milyon dolarlık kısmının hemen kullanılabilir olduğu bildirildi.

ABD de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile konu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve deprem bölgesindeki son durumu aktardığı belirtildi.

Enkazlarda kurtarma çalışmaları devam ediyor

Diğer taraftan beşinci günün sabahında enkazdan hala sağ olarak çıkarılan depremzedeler olduğu bildiriliyor. Kahramanmaraş'ta bu sabah enkaz altında iki kız kardeşle iletişim kurulduktan sonra kardeşlerden biri enkazdan 99. saatte çıkarıldı. Diğer kardeşin bulunduğu yere ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor.

Yine Kahramanmaras'ta Suriye uyruklu Fatma Karuş'un 14 saatlik çalışma sonucu ve depremden 100 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

ANKA,rtr / SB,ET