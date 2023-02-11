Depremlerde altıncı gün: Can kaybı 22 bin 327'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 327'ye, yaralıların sayısının da 80 bin 278'e yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Depremlerle ilgili olarak öne çıkan diğer gelişmeler şöyle:

"Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı bir Türkiye istiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Şanlıurfa'nın enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük ve çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar. Umuyoruz ve diliyoruz, artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır" ifadelerini kullandı. "Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, geceyi partinin önde gelen isimleri ile birlikte Şanlıurfa'da geçireceklerini bildirdi.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Depremlerin en çok etkilediği Hatay'ın merkezi Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteaahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Coşkun Cuma günü, Karadağ'a kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı'nda, yanındaki parayla birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Kıbrıs'ta yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve içinden 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından kaçtığı Kıbrıs'ta bugün gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı yerle bir olmuştu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 15 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin hemen ardından Kuzey Kıbrıs'a kaçtığı, giderken de yanında 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı ve ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirtildi. Alpargün'ün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Bir gözaltı da Gaziantep'te

Gaziantep'te, depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan inceleme sonucunda ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu da İstanbul'da gözaltına alındı.

Depremden günler sonra kurtarıldılar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından 122 saat sonra Maşallah Çiçek, sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Özlem Yıldız adlı kadın, depremden 117 saat sonra ABD Arama Kurtarma Timi'nin (USAID) de yer aldığı çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldı. Yıldız'ın çöken 8 katlı binanın ikinci katında oturduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta da 70 yaşındaki Menekşe Tabak'ın 112 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

DW,DHA,ANKA / SÖ,TY,ETO,ET