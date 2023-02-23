Depremlerde 164 binden fazla bina yıkık ya da ağır hasarlı

Bakan Kurum, 11 ilde 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan, yeni konutların inşa süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları ve yeni konut inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen 11 ilde toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binanın eş zamanlı incelendiğini belirten Kurum, "520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi. Kurum, depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman da 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Depremlerden 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirten Bakan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı konutları söz verdikleri gibi bir yıl içerisinde yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"3-4 katı geçmeyecek"

Bakan Kurum, konut çalışmalarının şehirlerin içinde ve dışında belirlenen alanlarda eş zamanlı yürütüldüğünü, binaların 3-4 katı geçmeyecek şekilde, kültürel dokuya uygun hayata geçirileceğini belirtti.

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını belirten Kurum, "Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz, iki gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Dün Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Bugün, Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

70 bin köy evi

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kurum, "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" açıklaması yaptı.

DW/BK,BÖ