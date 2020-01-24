Depremle ilgili paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada "provokatif içerikli" paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada "Belki sitem edeceğimiz bir konu var, bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zor günümüzde birlik olmak durumundayız. Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız" demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen depremle ilgili yayınlara ilişkin bugün bir açıklama yaptı.

"Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir" denilen açıklamada, depremle ilgili haberlere ilişkin uyarılar yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.

- Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.

- Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

- Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.

- Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşılmamalıdır.

- Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.

- Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.

- Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.

- Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır."

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe