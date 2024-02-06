Depremin yıl dönümünde siyasilere yoğun protesto

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk yıl dönümünde birçok ilde anma törenleri düzenlendi. Depremden en çok etkilenen kentlerdeki etkinliklerde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirerek deprem felaketinde kaybettikleri yakınlarını andı.

Hatay

Depremlerde yaşamını yitirenler için Hatay'da; Köprübaşı mevkisinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi. Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

Etkinlikte hem Sağlık Bakanı Koca hem de Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteren CHP lideri Özel protesto edildi. Protestocular Savaş'ı istifaya davet etti.

Yunus Emre Parkı'ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Depremin meydana geldiği saat 04.17'de, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar bu esnada "Sesimi duyan var mı?" diye seslenirken, her iki anmada da sık sık "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. Anma ve saygı duruşunun ardından dualar edildi.

Köprübaşı'ndaki anma törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı Fotoğraf: DHA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremde ölenleri anmak için akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Antakya'da, Asi Nehri'nin hemen yanındaki İnönü Caddesi üzerinde bulunan Rana Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri olmuştu. Depremlerin yıl dönümünde vatandaşlar bir yıl önce apartmanın olduğu noktada bir araya geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin ve hâlâ ulaşılamayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar, karanfiller ve mumlar bırakıldı.

İskenderun ilçesinde ise vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Hatay'daki anma törenlerine katılan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirerek depremde kaybettikleri yakınlarını andı Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş

Depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer de Kapıçam Şehir Mezarlığındaki depremzedeler arasındaydı.

Kızının mezarının başına çiçek bırakan Hançer, "Yüreğimizin başında ateş yanıyor, daha da sönmedi" dedi.

Depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, kızının mezarının başına çiçek bıraktı. Fotoğraf: DHA

Gaziantep

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AKP ve CHP Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya

Depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Adana

Depremde yıkılarak 96 kişinin ölümüne neden olan Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, saat 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli kısa film gösterildi.

Diyarbakır

Depremde hayatını kaybedenler için Diyarbakır Valiliği tarafından AFAD İl Müdürlüğü'nde anma programı düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri katıldı.

Yenişehir ilçesinde ise 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat olan 04.17'de alana gelenler, yoğun sis altındaki alana karanfil bırakarak mum yaktı. Törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, sitede hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen anma töreninden bir kare Fotoğraf: DHA

Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de ise sabah namazının ardından Arapça, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Mevlit programına Vali Su, AKP İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Yürüyüşün ardından ise saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Osmaniye

Osmaniye'de belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Osmaniye Belediyesi tarafından depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde düzenlenen anma programında vatandaşlar bir araya geldi. Programa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da katıldı.

Diğer bir anma programı ise depremde yıkılan Yonca Sitesi alanında gerçekleştirildi.

DW,DHA,ANKA / CÖ,ET

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