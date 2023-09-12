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Depremin sarstığı Fas'ta umutlar tükeniyor

12 Eylül 2023

Fas'ta yüzlerce köyün yerle bir olmasına neden olan depremden 72 saat sonra enkaz altındakileri kurtarma umudu giderek azalıyor.

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Erdbeben in Marokko
Fotoğraf: Khaled Nasraoui/picture alliance/dpa

Fas'ın tarihinde gerçekleşen en büyük depremden 72 saat sonra arama-kurtarma çalışmaları sürse de, kayıp veya enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma umudu giderek azalıyor.

6,8 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az 2 bin 862 kişinin yaşamına mal oldu. Pazartesi akşamı açıklanan verilere göre, deprem nedeniyle en az 2 bin 562 kişi de yaralandı. Diğer ülkelerden gelen uzmanların destek verdiği arama-kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Salı günü de erişimin son derece zor olduğu bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Marakeş'te arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Marakeş'te arama kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Sylvain Rostaing/Le Pictorium/dpa/picture alliance

Ekiplerin, depremde evini kaybeden yüzlerce aile için geçici konut organize edilmesine odaklandığı belirtiliyor. Deprem nedeniyle Fas'ın Atlas Dağları bölgesinde yüzlerce köy yerle bir oldu.

Depremin merkez üssü olan El Huz bölgesindeki depremzedelere aralıksız biçimde helikopterlerle gıda yardımı taşınıyor.

İspanya'dan Fas'a giden ekipler arama-kurtarma çalışmaları ile yaralıların tedavisinde görev yapıyor
İspanya'dan Fas'a giden ekipler arama-kurtarma çalışmaları ile yaralıların tedavisinde görev yapıyorFotoğraf: Jan-Philipp Scholz/DW

İspanyol kurtarma ekibinin şefi olan Annika Coll, "En büyük zorluk, ücra ve erişimin zor olduğu bölgeler. Ancak yaralıları buralardan helikopterlerle tahliye ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Fas hükümeti, Pazartesi günü bir kriz toplantısı düzenledi. Bu çerçevede Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'un, depremzedelere mali yardım yapılmasını gündeme getirdiği kaydedildi. Ahnuş, ayrıntıların "kısa süre içerisinde duyurulacağını" söyledi.

100 bin çocuk depremzede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fas'taki deprem felaketinden yaklaşık 100 bin çocuğun etkilendiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların tam sayısının bilinmediğini vurgulayan örgüt, binlerce evin yıkılmasıyla çok sayıda ailenin evsiz kaldığını ve geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. Öte yandan, depremde, okul ve hastane gibi tıbbi ve pedagojik kurumların da zarar gördüğünün altı çizildi. UNICEF açıklamasında, artçı depremlerin gelecek gün ve haftalarda da çocuk ve aileleri tehlike altında bırakacağı öngörüsüne yer verildi.

2022 yılında yapılan tahminlere göre, çocuklar Fas nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

AFP,dpa / BÜ, HT

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