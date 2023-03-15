Depremden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi

Sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 4, Adıyaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Malatya'da da sağanak yağış sele neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez aşırı yağışlar can kaybına neden oldu.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'da da sel nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Habertürk'e konuşan Vali Ayhan, "Çok yoğun bir yağış aldı Şanlıurfa. Ortalama 50 kilogram yağış alırken, 200 kilogram yağış aldık. Ekipler sular altında kalan yerlere müdahale ediyor. Dört vefat var, ikisi itfaiye eri, altı kişi kayıp. Çevre illerden yoğun destek geldi. Vatandaşlarımız teraslara, yüksek yerlere çıktı. İş makineleri sahada. Olağanüstü bir durum söz konusu" dedi. Vali daha önce yaptığı bir açıklamada ise Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalamasının 450 kilogram olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime bir gün ara verildi.

Urfa'da da aşırı yağışlar sele neden oldu Fotoğraf: DHA

Evler, araçlar su altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Adıyaman'da bir kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağış Adıyaman'da da sele neden oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağışın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin kaybolduğunu açıkladı. Hatipoğlu, çalışmaların 150'ye yakın ekiple devam ettiğini söyledi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Sağanak nedeniyle çadırlarda kalan depremzedelerin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurulan çadırlar da selden etkilendi. Birçok çadırı su basarken afetzedeler zor anlar yaşadı.

DHA, ANKA/BÖ,JD