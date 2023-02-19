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Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

Depremdeki yıkımlarla ilgili 131 tutuklama

3 saat önce

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları olduğu iddia edilen 131 kişi tutulandı. Can kaybının 40 bin 689'a yükseldiği açıklanırken, iki il dışında kurtarma çalışmaları sona erdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, depremlerde yaşanan ağır can kayıpları sonrası farklı illerde başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 131'i tutuklanırken 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı. 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberde tutuklananlardan kaçının binaların müteahhidi olduğu ya da aralarında kamu görevlileri olup olmadığı gibi ayrıntılara yer verilmedi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, beşinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Can kaybı 40 bin 689

AFAD'in yaptığı son açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi.

Depreme ilişkin son bilgileri paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ettiğini belirten Sezer, "430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 723 kişiyi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz" dedi.

DW, DHA / GY, HT

 

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