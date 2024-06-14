Depremde kaç kişi öldü: TÜİK verisi bakanlıkla çelişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.

İlgili kurumların idari kayıtlarından derlenen verilere göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremden bir yıl sonra, 8 Şubat 2024'te yaptığı yazılı açıklamada can kaybını 53 bin 537, yaralı sayısını ise 107 bin 213 olarak açıklamıştı.

Deprem Türkiye'de ölüm hızının artmasında da etkili oldu.

2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 artışla 525 bin 814 can kaybı yaşandı. Depremin de içinde yer aldığı "dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler" kaynaklı ölümler, toplam can kayıplarının yüzde 12,3'ünü oluşturdu.

Kalp rahatsızlıkları yine ilk sırada

Ölümlerin bir numaralı sebebi yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları yani kalp ve damar rahatsızlıkları oldu. Çanakkale, kalp ve ilişkili sağlık sorunları yüzünden en fazla ölümün görüldüğü il oldu.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler yüzde 15 ile ikinci en yaygın ölüm gerekçesi olurken, onu yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Tümörden kaynaklı ölümler en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümöründen oldu. Tunceli yüzde 22 ile tümör kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti.

Bebek ölüm hızı arttı

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 18 ile Adıyaman oldu. Onu depremden en çok etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş izledi. Şırnak ve Hakkari, sırasıyla binde 2,3 ve binde 2,5 oranlarıyla kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller olarak kayıtlara girdi.

Geçen yıl bebek ölüm hızında da artış görüldü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, binde 9,2'den binde 10'a yükseldi. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı da 2022'de binde 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5'e çıktı.

DW / MUK,HT

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