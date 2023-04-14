Depremde ölenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Soylu, vefat edenler arasındaki bin 20 kişinin kimliğinin tespit edilemediğini, adli tıp incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazının kaldırıldığını belirten Soylu, deprem bölgesinde Hatay hariç, enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance

3 milyona yakın depremzede çadırlarda kalıyor

Hasarlı haneler için açıklanan 10 bin liralık ödemelerin yüzde yüzüne yakınının tamamlandığını, 431 bin hane sahibine de 15'er bin liralık nakit yardımının yapıldığını belirten Soylu, şu anda 727 binin üzerinde çadırda 2 milyon 900 binin üzerinde vatandaşın kaldığını bildirdi. Soylu, 66 bin konteyner ev kurulduğunu belirterek bu sayının çok yakında 100 bine, 1-5-2 ay içinde de 200 bine çıkarılacağını söyledi.

Deprem bölgelerindeki yıkım nedeniyle yaşanan kiralık ev bulma sorunu ve fahiş kiralara da değinen Soylu, "Vatandaşlarımız kiralık yer bulamazlarsa ya da maalesef fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlarsa bizim görevimiz vatandaşlarımıza burada ev sahipliği yapmaktır" dedi.

"Fahiş kiraları ihbar edin"

Soylu, yapılan takiplere rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitler olduğunu belirterek bu yönde tespitleri olan vatandaşların CİMER'e, 112 acil çağrı merkezlerine, karakol ve kaymakamlıklara başvurmaları çağrısında bulundu.

Soylu, kira ödemelerinin önümüzdeki hafta başlayacağını, ancak yardımlardan konteynerde kalanların yararlanamayacağını söyledi.

DW/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?