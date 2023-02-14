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Suriye'nin Halep kentindeki kurtarma çalışmalarıFotoğraf: Louai Beshar/AFP
PolitikaSuudi Arabistan

Suriye-Suudi Arabistan ilişkilerinde 11 yıl sonra bir ilk

13 dakika önce

Suudi Arabistan, Suriye'nin Halep kentine uçakla deprem yardımı gönderdi. Bu, 11 yıl aradan sonra Suriye'ye inen ilk Suudi uçağı oldu.

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Suudi Arabistan, Suriye'ye uçakla deprem yardımı gönderdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 35 tonluk gıda yardımı taşıyan uçağın bugün Halep Uluslararası Havalimanı'na indiğini bildirdi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir Suriye Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi, "Bu, 10 yılı aşkın süredir Suriye topraklarına inen ilk Suudi Arabistan uçağı" dedi.

Bir başka Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Süleyman Halil ise Çarşamba ve Perşembe günleri iki Suudi uçağının daha Suriye'ye inmesinin beklendiğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan Suriye'ye en son Şubat 2012'de bir uçuş gerçekleşmişti.

Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından 2012'de Esad hükümetiyle ilişkiyi kesen Suudi Arabistan, çatışmaların ilk yıllarında silahlı muhaliflere destek vermişti.

Riyad, depremlerin ardından hem muhaliflerin elindeki hem de rejimin kontrolündeki bölgelere yardım sözü vermişti.

Karadan yardım

Suudi Arabistan, bölgeye ilk yardımını karadan göndermişti. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeye 104 ton gıda ve branda taşıyan 11 tırlık bir konvoyun gönderildiğini bildirmişti.

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ndeki bir yetkili daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, Esad hükümetiyle doğrudan temas kurmadıklarını söylemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Suriye'de 3 bin 600'ü aşkın insan hayatını kaybetti.

Çok büyük oranda rejimin kontrolünde olan Halep vilayeti, Suriye'de depremlerden en fazla etkilenen bölge oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Halep'te 200 binden fazla insanın evsiz kaldığını duyurdu.

DW,AFP/CÖ,HT

 

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