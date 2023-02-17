  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: UMIT BEKTAS/REUTERS
Ekonomi

Deprem sonrası piyasanın 2023 büyüme beklentisinde düşüş

3 saat önce

Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yükseldi.

https://p.dw.com/p/4NeRT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara sosyal medya hesabındaki paylaşımında, büyüme beklentisindeki düşüşün  depremin etkisi olduğunu değerlendirdi.

Enflasyon beklentisinde yükseliş

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici  enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 32,46'dan, yüzde 35,76'ya çıktı.

Ankete katılanların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 lira iken, bu anket döneminde 22,84 lira oldu.

Şubat ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcı tarafından yanıtlandı.

DW / SSB, EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri Cumartesi günü toplanacak

Millet İttifakı "Deprem" gündemiyle toplanıyor

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias (solda) 12 Şubat'ta deprem bölgesini ziyaret etti.

Dış politika depremden nasıl etkilenir?

Dış politika depremden nasıl etkilenir?

Politika9 saat önce

Osmaniyeliler Bahçeli’ye tepkili: Geçmiş olsuna bile gelmedi

Osmaniyeliler Bahçeli’ye tepkili: Geçmiş olsuna bile gelmedi

Felaket19 saat önce
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Enkaz kaldırmada çevresel risk uyarısı

Enkaz kaldırmada çevresel risk uyarısı

Doğa ve Çevre23 saat önce
Berlin'de toplanan yardımlar

Avrupa'daki cami ve cemevlerinden 30 milyon euro bağış

Avrupa'daki cami ve cemevlerinden 30 milyon euro bağış

Felaket23 saat önce
Adıyaman'da depremde yıkılmış bir bina

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Felaket16 Şubat 2023
Gaziantep Nurdağı

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Felaket16 Şubat 2023
Ana sayfaya dön