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Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS
FelaketTürkiye

Deprem sonrası 184 tutuklama

14 dakika önce

44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremleri sonrası başlatılan incelemeler sonucu 184 kişi hakkında tutuklama kararı çıktığı açıklandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrası yıkılan binalara yönelik soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte açıklamalarda bulunan Bozdağ, şu ana kadar cumhuriyet savcılıklarıyla beraber 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesiyle delil tespiti yapıldığını duyurdu. Bozdağ, ''Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184'ü hakkında tutuklama, 214'ü hakkında adli kontrol, 71'i hakkında yakalama kararı verildi. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şu anda 2 kişi gözaltında. Hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sı da vefat ettiği için ona göre işlem yapıldı'' diye konuştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında ise ilçenin belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyük yıkım yaşanan ilçede, 2 bine yakın bina enkaz hâline gelmişti.

İstanbul için deprem eylem planı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Deprem Çalışma Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'un acil bir şekilde bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu söyledi. İmamoğlu, ''Sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hâle getirmenin faturası 360 milyar lirayı kolayca aşabilmektedir. Şunu söyleyeyim; bu Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin, yıllık bütçesinin neredeyse 3 katı demektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul için yol haritalarını 3-4 gün içerisinde paylaşacağını ve bütün İstanbulluları bir seferberlik sürecine davet edeceğini söyledi. Kandilli'nin 2021 yılına ait raporunda İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde olası bir depremin 500 bin binaya hasar verebileceği belirtilmişti.

Tıp fakültesinden açıklama

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine ait binlarının depreme karşı dayanıklılığına yönelik tartışmalara neden olan görüntülerin ardından, üniversiteden bir açıklama geldi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi hastane binalarının Çapa Yerleşkesi'nde ve Hasdal Yerleşkesi'nde olmak üzere ayrı ayrı yerdeki yapılanmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. İstanbul Üniversitesinin genişleme bölgesi olan Hasdal Yerleşkesi'nde İstanbul Tıp Fakültesi birinci ve ikinci etap olarak yapılanmaktadır. Çapa Yerleşkesinde planlanan binaların bir kısmı tamamlanmış, diğerlerinin yapım süreci devam etmektedir. Bunun dışında halihazırda Sağlık Bakanlığımıza bağlı kamu hastaneleri ve vakıf üniversite hastanelerinden uygun olan bir hastanede cerrahi servislerimizin taşınması konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir."

DHA,dpa/ÖA,MY

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