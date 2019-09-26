 Deprem sonrası çatlak oluşan binalar boşaltılıyor | TÜRKİYE | DW | 26.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Deprem sonrası çatlak oluşan binalar boşaltılıyor

İstanbul ve ilçelerinde paniğe yol açan deprem sonrasında çatlak oluşan binalar boşaltılıyor. Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz kişinin yaralandığını belirtti.

Depremde bazı binalar hasar gördü

Depremde bazı binalar hasar gördü

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında TSİ 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerindeki binalarda çatlaklar oluştu. Riskli binalar boşaltılıyor.

Beyoğlu'nda deprem nedeniyle çatlaklar oluşan iki bina boşaltılarak mühürlendi. Bağcılar'da çatlaklar oluşan 4 katlı bir bina boşaltıldı. Yetkililer bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinlerinden İdris Altunsoy, deprem anında evde olmadığını belirterek, “İki binanın arasında çatlaklar oluştu. Şu anda yetkililerin söylediği binayı tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan örnek alacaklar. Neticeyi bekliyoruz" dedi.

Bağcılar'da diğer bir binanın çatı katında bulunan tuğlalar bina önünde park halindeki aracın üzerine düştü. Esenyurt'ta da ana kolonları çatlayan ve arkaya doğru yatan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.

Minare şerefesi devrildi

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi.

Avcılar'da bir caminin şerefesi yıkıldı.

Avcılar'da bir caminin şerefesi yıkıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara depremini hatırlattığını, zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan: 8 kadar yaralanma olayı söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili ABD dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçının artışının devamı mümkün şu an itibariyle artabilir" dedi. Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi, yanıltmasın. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu hafif yaralanmalar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Ciddi sayılacak bu depreme rağmen  yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

DW,DHA/TY,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu belirtildi. AFAD hasarlı binalara girilmemesi için uyarıda bulundu. (26.09.2019)  

İstanbul’da korkutan deprem

Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. (24.09.2019)  

17 Ağustos'un 20. yılı: İstanbul depreme hazır mı?

1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Aynı fay hattı üzerinde bulunan İstanbul’da 7.2-7.4 büyüklüğünde yeni bir deprem bekleniyor. Ancak şehir buna ne binalar ne de deprem sonrası için alınan önlemler açısından hazır. (17.08.2019)  

Benzer içerik

Türkei Stadtansicht Istanbul mit Bosporus-Brücke

İstanbul'da şiddetli deprem 26.09.2019

İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu belirtildi. AFAD hasarlı binalara girilmemesi için uyarıda bulundu.

Türkei Stadtansicht Istanbul mit Bosporus-Brücke

İstanbul’da korkutan deprem 24.09.2019

Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

DW Haber - 24.09.2019 24.09.2019

DW Haber'in gündeminde bugün Alman uzmandan İstanbul depremi değerlendirmesi, muhalefet temsilcilerinin IMF’yle görüşmesine hükümetin gösterdiği tepki, Erdoğan'ın "ormanlarını artıran ülkelerdeniz" açıklaması, iklim aktivisti Greta’nın BM’ye şikâyet ettiği beş ülke arasında Türkiye'nin de yer alması, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantısı var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu belirtildi. AFAD hasarlı binalara girilmemesi için uyarıda bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  