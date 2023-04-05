Deprem molozlarında asbest riski

Cem Fakir

9 saat önce 9 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en az 104 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığı oluştuğu tahmin ediliyor. Kirletici özelliği yüksek tonlarca atık bu yıkıntıların içerisinde yer alıyor; bunların içinde asbestli malzemeler de var.