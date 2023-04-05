Deprem molozlarında asbest riski
9 saat önce
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşam alanlarına moloz dökülmesine karşı halk bir süre önce eylem başlattı.
Salı günkü eylemlerinde, polis ve jandarma depremzedelere sert müdahale etti.
Bazı depremzedeler sürüklenerek alandan uzaklaştırıldı.
Kahramanmaraş merkezli, depremlerin ardından milyonlarca tonluk enkaz oluştu. Yıkılan bu binaların enkazı çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor
İnsan sağlığı açısından bir diğer tehdit ise asbest benzeri, solunum sistemi için çok zararlı partiküller.
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