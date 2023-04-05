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Deprem molozlarında asbest riski

Cem Fakir
9 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en az 104 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığı oluştuğu tahmin ediliyor. Kirletici özelliği yüksek tonlarca atık bu yıkıntıların içerisinde yer alıyor; bunların içinde asbestli malzemeler de var.

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşam alanlarına moloz dökülmesine karşı halk bir süre önce eylem başlattı. 

Salı günkü eylemlerinde, polis ve jandarma depremzedelere sert müdahale etti.

Bazı depremzedeler sürüklenerek alandan uzaklaştırıldı. 

Kahramanmaraş merkezli, depremlerin ardından milyonlarca tonluk enkaz oluştu. Yıkılan bu binaların enkazı çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor 

İnsan sağlığı açısından bir diğer tehdit ise asbest benzeri, solunum sistemi için çok zararlı partiküller. 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın!

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