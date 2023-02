Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı arttı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, en az 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü gününde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde 9 bin 57 kişi vefat etti, 52 bin 979 kişi ise yaralandı. Depremlerin üçüncü günündeki önemli gelişmeler şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan Twitter yöneticileriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı" denildi.

Toplantıda, "toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına" işaret edildiği belirtildi. Türkiye tarafından Twitter yönetimine, "sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin hatırlatıldığı" kaydedildi.

Çavuşoğlu: Yardımların Suriye’ye ulaşması adına gerekli desteği veriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Cilvegözü sınır kapısı açık. İki kapının da açılması için çalışıyoruz. Bu siyasi değil insani bir konu. Gelen yardımların Suriye’ye ulaşması adına gerekli desteği de veriyoruz" dedi.

Oktay: Deprem bölgesindeki toplam görevli sayısı 103 bin 800

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi’nde depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür" dedi. Oktay 66 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin de faaliyetlere katıldığını belirtti.

AB Türkiye ve Suriye için donörler konferansı düzenleyecek

Avrupa Birliği'nin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarının sarılmasında Türkiye ve Suriye'ye bağış toplanması için bir donörler konferansı düzenleyeceği öğrenildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye ve Suriye için yardım toplama niyetinde olduklarını Türk makamlarına bugün iletti. Donörler konferansının Mart ayında Brüksel'de düzenleneceği açıkladı. Avrupa Birliği üyelerinin ve AB'ye komşu ülkelerin, Birleşmiş Milletler üyelerinin ve uluslararası finans kurumlarının katılacağı konferansta uluslararası toplumdan depremden etkilenen bölgelerin yararına kullanılmak üzere bağışta bulunmaları istenecek. Toplantıya Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely ile İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlık edecek.

Twitter'ın kısıtlanmasına tepkiler sürüyor

Türkiye'de Twitter'a erişimin kısıtlanmasına tepkiler sürüyor. Depremzedelere yardımların ulaştırılmasında önemli rol oynayan Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent sosyal medya ağının kısıtlanmasına "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Komedyen, senarist, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz ise "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması ? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken. Böyle bir zamanda ? Pes" diye yazdı.

Depremde can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 52 bin 979 olduğunu söyledi. Erdoğan yıkılan bina sayısını ise 6 bin 444 olarak açıkladı. Hatay'da can kaybını 3 bin 356 olarak açıklayan Erdoğan "Şu an itibarı ile Hatayımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor" dedi. Erdoğan kentte yıkılan bina sayısının da 2 bin 749 olduğunu ifade etti.

"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz" diyen Erdoğan "Devlet millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan kamu personelinden sivil toplum kuruluşlarına, yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişilerin canla başla çalıştığını söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyon euroluk deprem yardımı

Avrupa Birliği, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye 6,5 milyon euroluk insani yardımda bulunulacağını açıkladı. Brüksel'den yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması çerçevesinde 3,5 milyon euroluk yardım Suriye'ye, 3 milyon euroluk yardım da Türkiye'ye yapılacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic Türkiye'de halihazırda 20 Avrupa Birliği ülkesinden 1500 arama kurtarma uzmanının görev yaptığını söyledi. Türkiye'nin AB'den depremzedelerin barınması için ayni yardım talebinde bulunduğunu belirten Lenarcic şimdiye kadar Almanya, Litvanya ve Slovenya'nın battaniye, çadır ve ısıtma cihazı temin ettiğini belirtti. Lenarcic'in Perşembe günü Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaret edeceği öğrenildi.

Borsa İstanbul bugünkü tüm işlemlerin iptal edildiğini açıkladı

Borsa İstanbul bugünkü tüm işlemlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul’un 8 Şubat'ta saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin iptal edilmesine karar verildi" denildi

Deprem sonrası Hatay enkaz altında

Deprem sonrası Hatay'ın merkez ilçelerinden Antakya'da tam bir kaos yaşanıyor. Arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği nedeniyle halen onlarca enkaza girilemedi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın izlenimleri:

"Merkezdeki binaların yarıya yakınının çöktüğü görülürken, ayakta olan binalar ise ağır hasarlı ve oturulması mümkün değil. Özellikle General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki binaların büyük bölümünün yıkıldığı görülüyor. Ancak Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğu göze çarpıyor. AFAD koordinasyonu gerçekleşen arama kurtarma çalışmaları yalnızca Antakya merkezde yoğunlaşmış durumda. Merkezde çöken binaların birçoğuna depremin üzerinden en az 62 saat geçmesine karşın müdahale edilebilmiş değil."

Türkiye'de Twitter'a kısıtlama

Türkiye'de TSİ saat 16.00 sularından itibaren Twitter'a erişim kısıtlanmaya başladı. Twitter bant genişliğinin daraltıldığı şüphesi güçlenirken birçok kullanıcı Twitter'a girmek için VPN kullanmak zorunda kaldı.

Kullanıcılar Twitter'ın kısıtlanmasına tepki gösterirken hukukçu Kerem Altıparmak "Elektronik Haberleşme Kanununun 60 (10) hükmü uyarınca Cumhurbaşkanlığı uygun gördüğü önlemleri almasını BTK'dan isteyebilir. Eğer Cumhurbaşkanlığı Twitter'ın bant daraltılmasını uygun önlem olarak görmüş ve BTK'dan talep etmişse bunun nedenlerini kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altında olan birçok kişi yerlerini Twitter üzerinden duyurmuştu. Birçok depremzede de ihtiyaçlarını Twitter üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı.

Almanya'dan deprem bölgelerine 50 ton yardım malzemesi

Almanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 50 ton yardım malzemesi gönderiyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Ulm'deki lojistik merkezinde bulunan malzemeler bugün 7 tıra yüklendi. Tırlar, Alman ordusunun askeri havaalanının bulunduğu Wunstorf'a doğru yola çıktı. Yardım malzemelerinin Airbus A400 M tipi üç nakliye uçağına yükleneceği ve uçakların yarın sabah saatlerinde Wunstorf askeri havaalanından havalanacağı öğrenildi. Malzemeler arasında 2 bin adet portatif yatak, uyku tulumu, battaniye, çadır, ısıtma cihazları ve izomatlar bulunuyor.

AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

AFAD kimliklendirme yapılamayan cenazelerin 24 saat sonra defnedileceğini açıkladı. AFAD’dan yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan ve beş gün içinde kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilemeyen cenazelerin DNA, kan örneği, parmak izinin alınması ve fotoğrafının çekilmesinin ardından defnedileceğini belirtildi.

Açıklamada, "Bu depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığının 07.02.2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/kuruluşlar talimatlandırılmıştır" denildi.

EGM: Provokatif paylaşım yapan 18 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kahramanmaraş merkezi depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. EGM Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı " ifadesine yer verdi.

Ermenistan'dan Türkiye'ye 27 kişilik arama kurtarma ekibi

Ermenistan deprem sonrası enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 27 kişilik bir ekip gönderdi. Ermenistan İçişleri Bakanlığı'nın Armenpress adlı haber portalına yaptığı açıklamaya göre Suriye'ye de Erivan'dan 29 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birer telefon görüşmesi yapmış ve her iki lidere taziye dileklerinde bulunmuştu. Arama kurtarma çalışmalarına destek konusunda da görüşmelerde mutabık kalınmıştı.

Antalya'ya Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır'dan depremzedeler gelecek

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte depremzedeler için 19 bin 400 oda hazırlandığını söyledi. Yazıcı "Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Buradan gelen depremzedeleri kabul edeceğiz. Osmaniye ve Hatay'dan gelecek depremzedeler Muğla'ya gidecek. Buraya Hatay'dan gelen depremzedelerin Muğla'ya devam etmelerini isteyeceğiz" dedi.

OHAL kararı mecliste

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı, yarın Genel Kurul'da oylanacak. Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunulan kararda "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer veriliyor. OHAL için Meclis'te nitelikli çoğunluk aranmıyor ancak karar yeter sayısı için 151 vekilin oyu aranacak.

Koca: Deprem bölgesinde 77 sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesinin kurulduğunu duyurdu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" ifadesini kullandı.

THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında Türk Hava Yolları'ndan (THY) bugün bir açıklama geldi. THY, deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19 bin 50 kişi taşıdık, bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" dedi.

Suriye'den AB'ye yardım başvurusu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye ile birlikte etkilediği Suriye, depremle ilgili yardım alabilmek amacıyla Avrupa Birliği'ne (AB) resmi başvuruda bulundu.

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'nin resmi başvurusunu Çarşamba günü yaptığını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun AB ülkelerine Suriye'nin tıbbi malzeme ve yiyecek talebini karşılamaları konusunda "cesaret verdiğini" belirten Lenarcic, yardımların gerçek ihtiyacı olan insanlara gitmesi ve AB'nin yaptırım uyguladığı Şam hükümetine "yönlendirilmemesi için" süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Lenarcic, Avrupa Komisyonu'nun, üye ülkelerden AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Suriye'nin bu talebine "olumlu yanıt vermelerini" istediklerini belirtti. AB Sivil Koruma Mekanizması, 27 AB üye ülkesi ve aralarındaki Türkiye ile Norveç'in de bulunduğu AB'’ye üye olmayıp Birlik'e komşu olan sekiz ülkeyi kapsayan bir oluşum.

Suriye'nin "uzun bir talep listesi" olduğunu ifade eden Lenarcic, bunlar arasında enkaz altında kalanların bulunmasına yönelik arama ve kurtarma çalışmalarına yardım, tıbbi araç ve gereçler ile ilaçlar, afet durumlarında gerekli olan eşyalar ve yiyecekler olduğunu söyledi.

Lenarcic Çarşamba günü itibarıyla 20 AB ülkesiyle üç yardımcı ülkenin Türkiye'ye toplam bin 500 arama kurtarma ve sağlık personeliyle 100 arama kurtarma köpeği gönderdiğini belirtti. Ancak AB, 2011 senesinde başlayan iç savaş nedeniyle Suriye hükümetine, ordusuna ve önde gelen Suriyeli şirketler ve iş insanlarına yaptırım uygulaması nedeniyle Suriye'ye deprem sonrasında insani yardım konusunda çekingen davranıyordu. Birlik buna rağmen, Suriye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım için başvuruda bulunabileceğini duyurmuştu.

Can kaybı 8 bin 500'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulunan Erdoğan, yıkılan bina sayısının ise 6 bin 444 olduğunu belirtti.

"Bütün imkânlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütüyor" diyen Erdoğan, "Devletin kurumları, hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi" açıklamasında bulundu.

"Bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer dokuz ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz" diye ekledi.

Ana arterlerin hepsi ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hatay Havalimanı'nı onarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) depremlerde pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmalarına başladığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" diye ekledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın tweet'ini alıntılayarak "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" paylaşımında bulundu.

OHAL kararı Meclis Başkanlığına sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığı'na gönderilen kararda, Anayasa'nın 119'uncu maddesi ile Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.

Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Can kaybı 7 bin 108

AFAD, depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.

AFAD açıklamasında, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı" bilgisi paylaşıldı.

Can kaybı 7 bine dayandı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 96 bin 670 kişi katıldığını ve bu kişilerin 5 bin 309'unu yabancı ülkelerce gönderilen personelin oluşturduğunu belirten AFAD, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden Almanya'ya teşekkür

ürkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaşanan iki büyük depremin ardından, uluslararası toplumun ülkesine yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, Türk halkının, "Komşularının ve dostlarının şu anki zor durumda gösterdiği hızlı destekten çok etkilendiğini" ifade ederek, sergilediği "sıkı ve yoğun dayanışma" için Almanya toplumu ile Alman hükümetine teşekkür etti. Büyükelçi Şen, "Alman dostlarımızın desteğinden çok mutlu oluyor ve bu desteğin devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Böyle zor zamanlarda, Avrupa'daki dostlarımıza sınırsız güvenebileceğimizi bilmek güzel" diyen Büyükelçi, Yunanistan'ın, "Pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde yardım teklifinde bulunmasının" da Türk halkı için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Taliban'dan para yardımı

Taliban yönetimi, deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye para yardımında bulunacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği, paylaşılan insaniyet ve İslam kardeşliğinden yola çıkılarak Türkiye'ye 10 milyon afgani (Yaklaşık 2 milyon TL), Suriye'ye de 5 milyon afgani (Yaklaşık 1 milyon TL) yardımda bulunulacağını duyurmaktadır" denildi.

Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi

AFAD, depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik depremin ardından en büyüğü 7,6 olmak üzere toplam 648 sarsıntının gerçekleştiği belirtildi. Depremde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı bildirildi.

Suriye'de de can kaybı artıyor

Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinde en az bin 280 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Beyaz Baretliler, "Yüzlerce aile 50 saati aşkın süredir enkaz altında olduğu için sayının ciddi oranda artması bekleniyor" denildi. Açıklamada, bölgedeki yaralı sayısının da 2 bin 600'den fazla olduğu ifade edildi.

Suriye'de Sağlık Bakanlığı rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki can kaybının bin 250'ye yükseldiğini, yaralı sayısınınsa 2 binin üzerine çıktığını duyurmuştu.

52 saat sonra kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

Çin ekibi Adana'ya ulaştı

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi.

CCTV, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye gönderdiği ekiplerin de Çin'in farklı eyaletlerinden yola çıktığını bildirdi.

Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Deprem bölgesindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın hâlini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

DW / CÖ,ET,EC,HT