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Hatay'da arama kurtarma çalışması yapan Alman ekibi
Hatay'da arama kurtarma çalışması yapan Alman ekibiFotoğraf: I.S.A.R. Germany/dpa/picture alliance
FelaketTürkiye

Deprem bölgesindeki Alman yardım kuruluşları dönüyor

1 saat önce

Deprem felaketinin ardından Türkiye'ye giden Alman arama kurtarma gönüllüleri dönüyor. Ekipler katıldıkları operasyonlarda çok sayıda kişiyi enkazdan çıkardı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere Türkiye'ye giden çok sayıda Alman yardım kuruluşu çalışmalarını sonlandırıyor.

Alman Teknik Yardım Kuruluşu'ndan (THW) Pazar günü AFP ajansına yapılan açıklamada 50 kişilik ekibin Almanya'ya dönmeye hazırlandığı bildirildi. Açıklamada ekibin Pazartesi günü Almanya'ya dönmesinin planlandığı kaydedildi. THW'nin Yurtdışı Kurtarma Hızlı Müdahale Birimi (Seeba) gönüllüleri Çarşamba gecesi afet bölgesine ulaşmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'de bulunan Alman yardım kuruluşları ISAR Germany ve köpekli kurtarma kuruluşu BRH'nin ortak ekibi de Pazartesi günü Almanya'ya dönecek.

BRH Başkanı Jürgen Schart, kuruluşun bugüne kadarki en kapsamlı yurtdışı görevini yerine getirdiğini belirtirken, ISAR Almanya Genel Müdürü Michael Lesmeister de, gönüllülerin çalışmalarından övgüyle söz ederek, "İnsanları kurtarabilmek için tükenmenin eşiğine gelene kadar çalıştılar" ifadesini kullandı.

Alman arama kurtarma ekiplerine köpekler de destek verdi
Alman arama kurtarma ekiplerine köpekler de destek verdiFotoğraf: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Yardımlar sürecek

İki kuruluştan yapılan ortak açıklamaya göre  42 yardım görevlisi ve yedi köpek Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve enkazdan dört kişiyi sağ olarak kurtardı. Kurtarılanlar arasında yüz saatten fazla süren çalışmaların sonucunda enkazdan çıkarılan ancak hastanede yaşamını yitiren 40 yaşında bir kadının da bulunduğu belirtildi. Her iki kuruluş, deprem bölgesindeki insanlara yönelik yardımlarını ise sürdüreceklerini açıkladı. Lesmeister ve Schart, önümüzdeki süreçte ihtiyaçlara göre yardım çalışmalarını düzenleyeceklerini kaydettiler.

Yardım kuruluşu @fire gönüllüleri ise Pazar günü Almanya'ya döndü. Kuruluştan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 38 yardım görevlisi ve üç kurtarma köpeği ile geçen Pazartesi gününden bu yana  çalışmalar yapıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin beş kişiyi enkazdan çıkarmayı başardığı da kaydedildi. Johannes Gust ile birlikte ekibi yöneten Florian Zonker, çalışmaları sırasında kendilerini en çok zorlayan görevin bir anne ve altı yaşındaki kızının 20 saat süren operasyon sonucu kurtarılması olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden bir hafta geçti. Afet bölgesinde hayatta kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türk basınında yer alan haberlere göre, Pazar gecesi yardım ekipleri bir bebek ve bir genci enkazdan kurtarmayı başardı. Depremde, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı.

AFP/TY,HT

 

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