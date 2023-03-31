Deprem bölgesinde 200'ün üzerinde çocuk engelli kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışmalarını sürdüren Deprem Araştırma Komisyonu Perşembe günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yetkililerini dinledi.

Aı̇le ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin Deprem Araştırma Komisyonu'na Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Kimliği tespit edilemeyenler yabancı çocuk"

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, depremin yaşandığı bölgede toplam 4,6 milyon çocuğun olduğunu ifade etti.

Şahin, bölgede TÜBİTAK'ın "DerinGÖRÜ" sistemi ile kimliği belirlenemeyen çocuklara dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakanlık korumasında 81 çocuğun olduğunu bunların da 35'inin henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydeden Şahin, "DNA örnekleri verildi ama henüz yakınlarına ulaşamadığımız için özellikle 0-1 yaş ya da yabancı uyruklu olan çocuklarımızın kimlik tespitleri henüz yapılamadı" dedi.

"200'ün üzerinde çocuk ampute"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 850 kişinin depremde uzvunu kaybettiğine dair sözlerin hatırlatılıp kaçının çocuk olduğunu sorulması üzerine Musa Şahin, "İlk istediğimiz verilerde yaklaşık 200'ün üzerinde ampute çocuk olduğunu söylediler. Bize gelen ilk veri bu şekilde. Özellikle engelli durumuna düşen, uzvunu kaybeden çocuklarımızla ilgili de ileriki dönemde ihtiyaçlarımızı da belirledik" dedi.

"Çocuk koruma şehirleri" kurulacağını açıklayan Şahin, "Engel durumu olan çocuklarımızın da rehabilitasyonunu sağlayabileceğimiz çocuk evleri sitelerimizi, engelli çocuklarımızı da işin içine katacak şekilde çocuk koruma şehirlerine dönüştürmek istiyoruz. Yine, özellikle çocuk ve ergen danışma merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz ve çocuklarımıza psikososyal destek sağlayarak onların güçlenerek hayatlarına devamını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Cemaat ve vakıflara vermedik"

Şahin'e bazı çocukların deprem sonrasında cemaat kontrolüne girdiği yönündeki haberler de soruldu. Şahin, "Depremden sonra kaldıkları evin zarar görmesi sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayan STK ya da vakıf tarafından İstanbul'da kendilerine ait kuruluşlarda, evlerde annelerinin gözetiminde olan çocuklar" olduğunu söyledi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani oradaki çocuklar refakatsiz çocuklar değil; ailesi olan, annesi olan ve annesinin yanındaki çocuklar ve zaten savaştan dolayı Suriye'den geldikten sonra Hatay'da da süreçleri bu şekilde ilerleyen çocuklar."

Şahin, "Biz şu an koruyucu aileye bile çocuk vermezken hiçbir vakfa, STK'ye verecek bir çocuğumuz yok" diye konuştu.

DASK yetkilisi: 425 bin dosya var

Deprem Araştırma Komisyonu'nda deprem sonrasında ödenen sigortalar da gündeme geldi. DASK'ın işleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Zekiye Selva Eren de komisyona depreme dair 425 bin adet hasar dosyası açtıklarını açıkladı. Eren, şu bilgileri verdi:

"425 bin adet dosyanın yaklaşık 330 binine yakını hafif hasarlı dosyalar. Bu da hafif hasarlı dosyalar çok el oyalayıcı; geri kalanı pert, orta ve ağır dediğimiz dosyalar. Hafif hasarlı dosyaları da çok hızlı, tabii ki insan gücüyle eritmek gerçekten hiç kolay değil. Vatandaşlarımız 100 metrekare olan evini 40 metrekare, 30 metrekare gibi poliçeler yaptırmışlar; bundan sebep çok ciddi mağduriyetler oluyor. Ne yazık ki DASK poliçesi bir su açtırmak, elektrik açtırmak, abonelik gibi işlemlerde hani sadece bunları yapmak için düşünüldüğü için ne yazık ki çok küçük rakamlar vererek poliçeler yaptırılmış̧. 6 Şubat'tan beri 7,5- 8 milyar TL gibi bir rakam ödedik. Bu rakamın 3 milyarı hâlâ bankada duruyor yani vatandaş̧ gidip bu 3 milyarını tahsil etmemiş̧. İki tane sebebi var; bir tanesi, bankaların bu paraları biraz geç aktarmasından kaynaklanabiliyor ama asıl sorun şu: Poliçelerin üzerinde yazan telefon numaraları sigorta şirketleri, aracı kurumları ve bankaların şubeleri tarafından ne yazık ki doğru girilmemiş. Vatandaş e-devlet'ten sorgulayıp şifreyi alabilir."

Toplamda 22 milyar TL gibi bir rakam ödeneceğini kaydeden Eren, "pert binalarımızda gelen ihbar adedi 22 bin 936; ödenen 16 bin 405; ağırlarda 28 bin ihbar, 15 bin ödenen; ortalarda 38 bin ihbar ve 17 bin ödenen dosya adedi olmak üzere, yaklaşık burada 50 bin dosya ödedik. 336 bin hafif hasarlılarımız var, bunun da 27 binini ödedik" dedi.