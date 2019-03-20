 Denizli′de deprem | TÜRKİYE | DW | 20.03.2019

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TÜRKİYE

Denizli'de deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Erdbeben in der Türkei (picture-alliance/AP Photo/Depo Photos)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde TSİ saat 09.34'te yerin 10.76 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre hafif yaralanan vatandaşlar olduğu, bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı belirtildi. Depremden sonraki ilk saatte en şiddetlileri 4.8, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde olan 28 artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşimin 2.80 kilometre ile Acıpayam'a bağlı Yeniköy olduğu bildirildi. Deprem Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve çevresinde de hissedildi.

Deprem sonrasında Denizli itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Takviye amacıyla İzmir ve Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden de iki ekip gönderildi.

Denizli Valiliği: "Depremde can kaybı ve yaralanma yoktur"

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

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Açıklamada, "20 Mart 2019 tarihinde saat 09.34 de Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yoktur” denildi.

Yeniköy Muhtarı Mehmet Biçer ise 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeniköy'de vatandaşların evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarıldığı kaydedildi.

İHA/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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