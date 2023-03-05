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Açık denizde suya ağ bırakarak avlanan bir balıkçı teknesi ve onu takip eden martılar
Fotoğraf: Glyn Kirk/AFP/Getty Images
Doğa ve ÇevreAmerika Birleşik Devletleri

Denizlerin korunması için tarihi anlaşma

1 saat önce

Açık denizlerin korunması için BM'de 15 yıldır yapılan müzakerelerde sonuca varıldı. Anlaşma açık denizlerde balıkçılığa, ulaşım yollarına ve keşif faaliyetlerine sınırlama öngörüyor.

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Birleşmiş Milletler'de (BM), açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya, New York'ta iki haftadır yürütülen Hükümetlerarası Konferans kapsamında son iki gündür süren müzakereler sonucunda varıldı.

15 yıldır üzerinde çalışılan anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor. Anlaşmayla 2030 yılına kadar dünyadaki kara ve okyanusların yüzde 30'unun korunması öngörülüyor. Açık denizlerdeki biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi nedenlerden tehlike altında bulunuyor.

Açık denizlerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getiren anlaşma, deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar getirecek.

Delegeler tarafından büyük coşku ve alkışlarla karşılanan anlaşmayla ilgili olarak Konferans Başkanı Rena Lee, "Gemi kıyıya yanaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Antonio GuterresFotoğraf: Denis Balibouse/REUTERS

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir adım olarak görülen anlaşmayı "Okyanusların karşı karşıya olduğu yıkıcı eğilimlerle mücadele ve çok taraflılık adına şimdiki ve gelecek nesiller için bir zafer" ifadeleri ile değerlendirdi. 

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in yetkilisi Laure Meller ise anlaşma için, "Bölünmüş bir dünyada doğayı ve insanları korumanın jeopolitiğe karşı galip gelebileceğinin bir işareti" olarak nitelendirdi.

Yalnızca yüzde 1'i koruma altındaydı

Açık denizler, dünyadaki okyanuslarının yüzde 60'ından fazlasını ve gezegenin neredeyse yarısını kaplıyor. İnsanların ve diğer canlıların soluduğu oksijenin yarısı okyanus ekosistemleri tarafından oluşturuluyor. Bunun yanında insan faaliyetlerinden yayılan karbondioksitin çoğunu emerek küresel ısınmayı dengeliyor.

Halihazırda açık denizlerin yalnızca yaklaşık yüzde biri koruma altındaydı. Yeni anlaşma yürürlüğe girdiğinde, hiçbir ülkenin yetki alanına girmeyen uluslararası sularda da deniz koruma alanları oluşturulabilecek.

Anlaşmanın resmen ilan edilmesinin ardından, bir sonraki aşamada BM üyesi ülkeler anlaşmaya taraf olup olmayacaklarına karar verecek.

 

AFP / GY,ET

Marmara'da balık da balıkçılık da bitiyor mu?

 

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