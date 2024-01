Dünyanın bugüne dek inşa edilen en büyük kruvaziyer gemisi "Icon of the Seas" (Denizlerin İkonu) ilk yolculuğuna çıktı. Geminin işletmecisi olan Royal Caribbean şirketinden yapılan açıklamada, 365 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olma özelliğine sahip Icon of the Seas'in, yolcuları ile birlikte Miami Limanı'ndan demir aldığı bildirildi. Bu ilk yolculuk için büyük bir talep olduğu belirtilen açıklamada, dev kruvaziyerin 5 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 gemi personeli ile denize açıldığı ifade edildi. Söz konusu gemi tam kapasite ile 7 bin 600 yolcuyu ağırlayabiliyor.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede, 900 günde inşa edilen geminin uzunluğu Eyfel Kulesi'nin boyunu aşıyor. 20 katlı gemide, 17 metre yüksekliğe sahip bir şelale, biri göl olarak tasarlanmış yedi yüzme havuzu, altı su kaydırağı, bir buz pisti, bir atlı karınca, 40 adet restoran ve bar yer alıyor. Gemideki yolcuların eğlendirilmesi için 16 kişilik bir orkestranın yanı sıra farklı müzik tarzlarına sahip 50 ayrı müzisyen ve çok sayıda komedyen de gemi personeline dahil edilmiş durumda.

İlk turuna çıkan Icon of the Seas, Miami Limanı'ndan ayrılıyor Fotoğraf: Pedro Portal/El Nuevo Herald/TNS/picture alliance

Messi'nin vaftiz ettiği gemi Titanic'ten beş kat büyük

İki milyar dolara mal olan Icon of the Seas, 1912 yılında, Atlas Okyanusu'nda bir buzdağına çarparak batan ünlü Titanic gemisinin beş katı bir büyüklüğe sahip. Likit gaz (LNG) ile çalışan gemi, bir haftalık Karayipler turunun ardından yeniden Miami Limanı'na dönecek.

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi geçen Salı günü, demirli olduğu Miami Limanı'nda, Inter Miami takımının dünyaca ünlü futbolcusu Arjantinli Lionel Messi'nin bir düğmeye basarak geminin pruvasına bir şişe şampanya göndermesiyle vaftiz edilmişti.

