 Denizaltıda üç ton kokain ele geçirildi | AVRUPA | DW | 27.11.2019

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AVRUPA

Denizaltıda üç ton kokain ele geçirildi

İspanya’nın Galiçya kıyılarında bir denizaltıda 100 milyon Euro değerinde üç ton kokain ele geçirildi.

Arşiv - Uyuşturucu kaçırmada kullanılan bir denizaltıya Kolombiya güvenlik güçlerince el konulmuştu (20.09.2019)

Arşiv - Uyuşturucu kaçırmada kullanılan bir denizaltıya Kolombiya güvenlik güçlerince el konulmuştu (20.09.2019)

İspanyol polisi, bir denizaltıda 100 milyon euro değerinde kokain ele geçirdi. Galiçya kıyılarında operasyon düzenlenen 20 metre uzunluğundaki denizaltıda, 152 paket içinde toplam üç ton ağırlığında kokain bulunduğu belirtildi.

Polis, genellikle ABD'ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir yöntem olan denizaltı metodunun ilk kez Avrupa’da görüldüğüne dikkat çekti. Yetkililer ayrıca denizaltının Güney Amerika’dan geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İki Ekvadorlu gözaltında

Uyuşturucu taşınan denizaltıdan kaçmaya çalışırken yakalanan iki Ekvador vatandaşının gözaltına alındığı, kaçmayı başaran bir kişinin ise hala arandığı belirtildi. İspanyol polisinin gerçekleştirdiği operasyona 240 polis memurunun katıldığı ve bu operasyon için ABD, Brezilya ve Portekiz polisiyle iş birliği yapıldığı kaydedildi.

2018'de, Belçika'dan sonra en fazla uyuşturucunun ele geçirildiği Avrupa Birliği ülkesi olan İspanya’da geçen yıl güvenlik güçleri tarafından toplam 41 ton kokain el konulmuştu.

AFP / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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