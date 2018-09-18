 Deniz Yücel′in tazminat talebine ret | TÜRKİYE | DW | 25.09.2018

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TÜRKİYE

Deniz Yücel'in tazminat talebine ret

Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in “haksız tutuklandığı” gerekçesiyle Türk hükümeti aleyhine tazminat talebiyle açtığı dava reddedildi. Yücel'in avukatı Ok temyize gideceklerini söyledi.

M100 Media Award - Deniz Yücel bei Verleihung des M100 Media Award 2018 (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, Yücel'in “haksız tutuklamaya uğradığı” gerekçesiyle 2 milyon 980 bin Türk Lirası tutarında Türk hükümeti aleyhinde açtığı tazminat davasının reddedildiğini ve temyize gideceklerini açıkladı.

Ok, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada İstanbul 17. Ceza Mahkemesi'nin ret için bir gerekçe göstermediğini söyledi. Bir hafta içinde temyize gideceklerini belirten Ok, Türkiye'de sonuç alamamaları halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini aktardı. 

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Çalışmalarında gösterdiği cesaretten dolayı M100 Medya Ödülü'ne layık görülen gazeteci Deniz Yücel Potsdam'da düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödül töreninde Türkiye'de basın özgürlüğü alanındaki ihlaller eleştirildi. (18.09.2018)

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel’in “haksız tutuklandığı” gerekçesiyle tazminat davası açtığını duyurdu. (29.08.2018)

Gazeteci Deniz Yücel'in yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Avukatının beraat talebi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşma 20 Aralık'a ertelendi. (28.06.2018)

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, ABD'li rahip Brunson'ın yargılandığı davanın "rehine pazarlığına" dönüşmesi açısından Deniz Yücel davasından farklı olmadığı görüşünde. (02.08.2018)

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Deniz Yücel, hakkında iddianame olmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat 2018 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dpa, dava tutanaklarında Yücel'in tutuklu kaldığı süre içerisinde hiç sorgulanmadığının belirtildiğini bildirdi.

Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılmış ve beraat talebi reddedilmişti. Yücel'in ikinci duruşması 20 Aralık'ta görülecek. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Tutuklu Alman vatandaşları

Deniz Yücel'in hakkında iddianame bulunmaksızın yaklaşık bir yıl Silivri Cezaevi'nde tutulması, Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaratan konular arasında yer almıştı. Yücel'in tutuklanması Almanya'da siyasi bir tutum olarak nitelendirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında Almanya'ya iki günlük bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile de iki kez bir araya gelecek. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de halen tutuklu bulunan beş Alman vatandaşının durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

DW,dpa,AP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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