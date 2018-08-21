 Deniz Yücel tazminat davası açtı | ALMANYA | DW | 29.08.2018

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ALMANYA

Deniz Yücel tazminat davası açtı

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel’in “haksız tutuklandığı” gerekçesiyle tazminat davası açtığını duyurdu.

Berlin Veranstaltung Auf die Freiheit mit Deniz Yücel (picture-alliance/dpa/S. Stache)

Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen Şubat ayında tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye aleyhine tazminat davası açtığı bildirildi. Sınır Tanımayan Gazetesiler (RSF) örgütünün Türkiye şubesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Yücel'in “haksız tutuklamaya uğradığı” gerekçesiyle 1 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtığı belirtildi.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Deniz Yücel, hakkında iddianame olmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat 2018 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılmış ve beraat talebi reddedilmişti.

Türkei Istanbul Freilassung Deniz Yücel (Twitter/Veysel Ok)

Yücel'i cezaevi çıkışında eşi karşılamıştı

Yücel'in ikinci duruşması 20 Aralık'ta görülecek. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Deniz Yücel'in hakkında iddianame bulunmaksızın yaklaşık bir yıl Silivri Cezaevi'nde tutulması Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaratan konular arasında yer almıştı. Yücel'in tutuklanması Almanya'da siyasi bir tutum olarak nitelendirilmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, halen yedi Alman vatandaşı siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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