Deniz Yücel hakkında 16 yıla kadar hapis talebi

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada savcılık 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 19 Haziran 2016 tarihli yazısında "PKK terör örgütünün sözde ideolojisini yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğunu" belirterek Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Toplamda Yücel için 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmiş oldu.

Mütalaada "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçunun maddi unsurları oluşmadığı için sanığın bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti. Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

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Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Silivri Cezaevinde yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, toplam 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. Tahliyesinin hemen ardından Almanya'ya dönen Yücel, Türkiye ve Almanya arasında gerektiğinde sanıkların sorgusunun bulundukları ülkede yapılmasına olanak tanıyan düzenleme çerçevesinde hakkındaki suçlamalara ilişkin ifadesini Almanya'daki mahkemede vermişti.

Türk Anayasa Mahkemesi, geçen yıl Haziran ayı sonunda Yücel’in hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

DW,DHA/BK,GA

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