 Deniz Yücel davasında karar bekleniyor | TÜRKİYE | DW | 16.07.2020

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TÜRKİYE

Deniz Yücel davasında karar bekleniyor

Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlandığı davada gelecek duruşma Perşembe günü görülecek. Davada karar çıkması olası.

Deniz Yücel

Deniz Yücel

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Gazeteci Deniz Yücel hakkında savcının 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemesi üzerine Berlin’den bir açıklama yapıldı. Alman hükümeti Türkiye'den "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep etti. (14.02.2020)

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, ZDF kanalında Türkiye’deki son gelişmeleri, hakkında devam eden davayı ve AYM kararlarını değerlendirdi. (16.07.2019)

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkındaki tartışmalı davanın görülmesine, Perşembe günü Türkiye'de devam ediliyor.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası isteniyor. Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyor.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, görülen son duruşmada esasa ilişkin savunmasını yaptığı için Perşembe günü yapılacak duruşmada karar çıkmasına olası gözüyle bakılıyor. 24 Haziran'da yaptığı savunmada Ok, soruşturma aşamasındaki hukuksuzluklara, iddianamedeki eksikliklere ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yücel’in haklarının ihlal edildiğine yönelik kararına değinmişti.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra serbest bıraılmıştı. Deniz Yücel davası, son yıllarda Türk-Alman ilişkilerinin gerilmesine yol açan birçok etkenden biri olarak görülüyor.

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Yücel: Benim sürecim, Erdoğan’ın iktidar için her şeyi yapacağını gösterdi

AFP,dpa/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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