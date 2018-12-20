Deniz Yücel davası 11 Nisan'a ertelendi

Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkındaki davanın bugün yapılan duruşması 11 Nisan'a ertelendi. Ertelenme nedeni olarak mahkemenin Yücel'in ifadesini beklemesi gösterildi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, Alman makamları tarafından alınacak ifade için müvekkiline henüz bir tarih verilmediğini belirtti.

Duruşmada Yücel'i temsil eden avukatı Ok, 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırma talebiyle yargılanan Yücel'in ifadesinin Almanya'da alınabilmesiyle ilgili adli yardım talebine yanıt verebilmesi için Alman makamlarına biraz daha zaman kazandırılmış olduğunu açıkladı.

"Terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmakta olan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'den 16 Şubat 2018'e kadar cezaevinde kalmıştı. 16 Şubat'ta tahliyesine karar verilen Yücel, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmaması nedeniyle Türkiye'den ayrlmıştı. Yücel'in yargılanmadan aylarca tutuklu kalması uluslararası eleştirilere ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.Deniz Yücel'in serbest bırakılması için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de hükümet nezdinde girişimde bulunmuştu.

Mahkeme, Yücel'in ifadesinin Almanya'da alınabilmesini karara bağlamıştı. Yetkili Alman makamlarının adli yardım talebine ne zaman yanıt vereceği ise henüz belli değil.

DW,AFP/AG,DÇÜ

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