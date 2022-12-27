Deniz Poyraz cinayeti davasında karar çıktı

İzmir HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan Onur Gencer müebbet hapis cezasına çarptırıldı. HDP lideri Sancar, "cinayetin arkasındaki tüm bağlantıların ortaya çıkarılmasını" talep etti.

İzmir HDP il binasında geçen yıl Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer'in Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırdı. Mahkeme heyeti Gencer'e ayrıca "mala zarar verme" suçundan 4 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 3 sene hapis cezası verilmesine hükmetti.

DHA'nın aktardığına göre, duruşmada ilk olarak iddia makamı mütalaasını tekrarladı. Savcı, Gencer için "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme," "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıl hapis cezası talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan 27 yaşındaki sanık Gencer, "Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi. Gencer son sözünde de aynı cümleleri tekrarladı. Savunmanın ardından heyet kararını açıkladı. Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası aldı.

17 Haziran 2021'de İzmir'deki bir iş hanının 2'nci katında bulunan HDP İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Olayın ardından saldırgan Gencer, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mithat Sancar: Tüm bağlantıların ortaya çıkartılması gerekiyor

Davanın 7'nci duruşması öncesinde yapılan basın açıklamasına Poyraz'ın ailesi, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Sancar, "Başından beri gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için sistematik faaliyet yürütülüyor" ifadesine vurgu yaptı.

Sancar, "Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin il binasına girip katliam amacıyla bir cinayet gerçekleştiren kişi tek başına olamaz. Başlı başına bu durum, cinayetin siyasi ve örgütlü bir eylem olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Soruşturma aşamasında kolluk bütün bağlantıları gizlemek ve bu katliamı münferit bir olay gibi göstermek için elinden geleni yapmıştır" diyen Sancar, mahkemenin de aynı tutumu izlediğini savundu:

"Mahkeme de gerçeği ortaya çıkaracak araştırmalardan kaçınmış, olayı tek kişinin münferit cinayeti olarak göstermeye ve görmeye çalışmıştır. Avukatların soruşturmanın eksikliğine dikkat çeken itirazları göz ardı edilmiş, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri de görmezden gelinmiştir."

"Tek kişi cezalandırıldığında arkasındaki bütün bağlantılar, devlet içindeki çeşitli yapılarla ilişkiler örtülmüş olacak" diyen Sancar, "Hakikatin ortaya çıkabilmesi için cinayetin arkasında tüm bağlantıların ortaya çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Deniz Poyraz cinayeti duruşması öncesi salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken elektronik cihazlar içeri alınmadı. Yetki belgeli avukatların salona alınmaması üzerine avukatlar dışarı çıkıp, Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesi önünde oturma eylemi yaptı.

DHA, ANKA/JD, BK

