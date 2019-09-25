 Demokratlar: Trump-Selenski görüşmesini ortaya çıkaran şikayet açıklansın | DÜNYA | DW | 26.09.2019

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DÜNYA

Demokratlar: Trump-Selenski görüşmesini ortaya çıkaran şikayet açıklansın

ABD Başkanı Trump’ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, görüşmeyi ortaya çıkaran istihbarat görevlisinin şikayetinin açıklanması isteniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilme süreciyle ilgili soruşturmanın odak noktası olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin deşifresinin yayınlanması tartışmaları alevlendirdi. 

Ukrayna devlet başkanından rakibi Joe Biden’ın oğlunu soruşturmasını isteyen Trump'ı kimliği gizli tutulan bir istihbarat yetkilisinin şikayet ettiği bildirildi. Söz konusu istihbarat yetkilisinin İstihbarat Komitesi'ne anlattıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşıldı. Şikayetin bir kısmının Trump-Selenski görüşmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Şikayeti güvenli bir odada inceleyen Demokratlar içerik ile ilgili bilgi paylaşmazken, gördüklerini "çok huzursuz edici" ve "acil" olarak tanımladı.

Şikayetin içeriği açıklansın çağrısı

Şikayetin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı belirsizliğini korurken, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler'den içeiğin kamuoyuna açıklanması talebi geldi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff şikayetin "ciddi kanuna aykırılık ortaya çıkardığını" söylerken, Kaliforniya senatörü Eric Swalwell şikayette bulunan kişinin "bu konu ile ilgili birçok başka belge ve tanıklar sunduğunu" vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat Senatör Chuck Schumer'in de şikayeti incelediği bildirildi. Schumer'in şikayeti okuduktan sonra "daha da endişelendiğini" söylediği aktarıldı.

Şikayeti inceleyen Cumhuriyetçiler sessizliğini korurken, bir Cumhuriyetçinin okuduklarından endişe duyduğunu söylediği bildirildi.

Trump'tan "şaka" yorumu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile görüşen ve bir basın toplantısı düzenleyen Trump Kiev'e baskı yapmadığını savunurken, Selenski de bunu doğruladı. 

Donald Trump

Donald Trump

Azil süreci soruşturması ile ilgili açıklama yapan Başkan Trump "Bu bir şaka" dedi ve devam etti "Ne için azil? Harika bir toplantı ya da harika bir telefon görüşmesi yaptığınız için mi?"

Biden'dan açıklama

Öte yandan Joe Biden Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin deşifresi ile ilgili olarak "açığa çıkarıcı" yorumunu yaptı. Biden azil süreci soruşturması veya görüşmenin deşifresi ile ilgili başka yorumda bulunmazken, Başkan Trump için "seri yalancı" tanımlamasında bulundu.

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AP, dpa / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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