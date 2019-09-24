 Demokratlar Trump için azil süreci başlattı | DÜNYA | DW | 25.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Demokratlar Trump için azil süreci başlattı

ABD'de Demokratlar Başkan Trump'ın ABD başkanlığından azli için yasal süreç başlattı. Trump kendisine karşı "Cadı Avı" başlatıldığını söyledi.

default

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump’ın ABD başkanlığından azledilmesi  süreci için resmi soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Azil süreci ile ilgili soruşturma, Trump'ın başkanlık gücünü kullanarak Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden’ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddialarına odaklanıyor.

Pelosi azil sürecini başlattıklarını duyurduğu, televizyonlarda yayınlanan açıklamasında, "Başkan hesap vermeli, kimse hukukun üstünde değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump ise Demokratların başlattığı azil süreci soruşturmasına Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump paylaştığı mesajlarda, "Birleşmiş Milletler'de bu kadar önemli bir günde, bu kadar iş yapılan ve başarının olduğu bir günde, Demokratlar bunu bilerek mahvetmek ve Cadı Avı haberleri çöplüğüyle küçük düşürmek zorundaydılar" dedi.

Trump diğer paylaşımlarında "Başkanlık tacizi" ve "Tamamen bir Cadı Avı" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz günlerde gazetelerde Başkan Trump’ın, Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki işleri hakkında yolsuzluk soruşturması açmaları yönünde Ukrayna Devlet Başkanı'nı zorlamak için bu ülkeye ABD yardımını askıya almakla tehdit ettiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Rusya soruşturmasının etkisi 

Trump'ın üzerindeki azil süreci baskısı Başkan Trump'ın Rusya ile bağını araştıran raporun  yayınlanmasından bu yana devam ediyor. Amerikalı Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından iki yıl süren soruşturma sonucu yayınlanan ve Başkan Trump'ın Rusya ile bağlarını araştıran rapor, Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin Rus hükümeti ile bağının tespit edildiğini ifade etmiş, ancak yasal suçlama yöneltecek kadar yeterli delile ulaşılmadığı vurgulanmıştı.

ABD Anayasası Kongre'ye, başkanın ihanet, rüşvet veya ağır bir suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor. Bugüne kadar üç başkan hakkında Kongre'de görevden azil süreci başlatıldı ancak süreç sonunda Kongre tarafından azledilen ve görevden alınan bir başkan olmadı.

AP, AFP /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'de Trump üzerinde baskıyı artıracak iki karar

ABD'de Senato, Kaşıkçı cinayetinden veliaht Prensi sorumlu tutan ve Yemen'de operasyon düzenleyen Riyad önderliğindeki koalisyona askeri desteğin durdurulmasını isteyen iki tasarıya onay verdi. (14.12.2018)  

"Trump Rusya soruşturmasında temize çıkmadı"

ABD Kongresi'nde Rusya'nın seçimlere olası müdahalesi ile ilgili ifade veren eski özel yetkili savcı Robert Mueller, yürüttüğü soruşturmanın Trump'ı temize çıkarmadığını söyledi. (24.07.2019)  

Rusya skandalı Büyük Jüri'nin merceğine giriyor

Başkanlık seçimleriyle ilgili iddialar Trump üzerindeki baskıyı artırıyor. Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili başlatılan soruşturmada Büyük Jüri devreye giriyor. (04.08.2017)  

Trump'ın üzerindeki soruşturma baskısı artıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iki eski yöneticisini Başkan Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki ilişki konusunda tanıklık yapmaları için davet etti. (12.06.2019)  

Benzer içerik

UN-Generalversammlung in New York | US Präsident Donald Trump

Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak 24.09.2019

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, liderlere “önce kendi ülkenizi düşünün” çağrısı yaptı. Tüm dünya devletlerini İran’ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran’ı “kana susamışlıkla” suçladı.

Donald Trump und Robert C. O'Brien

Trump yeni ulusal güvenlik danışmanı atadı 19.09.2019

ABD Başkanı Trump, sertlik yanlısı tavrıyla bilinen John Bolton’dan boşalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine deneyimli diplomat Robert O’Brien’ı getirdi. Böylece koltuk iki yılda dördüncü kez el değiştirmiş oldu.

Hossein Salami Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde

İran'dan ABD'ye yanıt: Her türlü senaryoya hazırız 21.09.2019

ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılar sonrası askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran'dan yanıt geldi. İran "her türlü senaryoya hazır olduğunu" duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

UN-Generalversammlung in New York | US Präsident Donald Trump (AFP/D. Emmert)

Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, liderlere “önce kendi ülkenizi düşünün” çağrısı yaptı. Tüm dünya devletlerini İran’ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran’ı “kana susamışlıkla” suçladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  