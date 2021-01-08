Demokratlar Trump’ın azli için baskıyı artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratlar, tüm dünyada büyük yankı uyandıran Kongre baskınından, destekçilerini kışkırttığını savundukları Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. Demokrat Partililer, görev süresinin dolmasına iki hafta kalan Trump'ın azedilmesi için çabalarını yoğunlaştırdı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat milletvekillerinden Ted Lieu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların Trump'ın azli için, ilgili suçlamaların yer aldığı taslağı pazartesi günü sunabileceğini ve 190 destekçilerinin olduğunu açıkladı. Lieu'nun sözcüsü ise cumartesi günü itibariyle taslağa destek veren bir Cumhuriyetçi milletvekili olmadığını söyledi.

Lieu, Twitter paylaşımında, "Trump'ın güruhu kışkırttığını gösteren videolar var. Bu güruhun Kapitol'e şiddet kullanarak saldırdığını gösteren videolar var. Bu zorlama bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Trump Kongre baskını sırasında destekçilerini öven bir mesaj yayımlamış ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine şiddet kullanmalarını kınayan bir video paylaşmıştı.

Demokratların ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanacak bir azil Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da ikinci bir davanın başlamasına neden olabilir. Daha önce Donald Trump hakkında başlatılan ilk azil süreci Senato'da reddedilmişti.

Temcilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Meclis üyelerinden Trump’ın görevden alınabilmesi adına, Anayasa'nın 25. ek maddesinin işletilmesini sağlamak için bir taslak hazırlamalarını istedi. Trump'ın tehlikeli biri olduğunu ve daha fazla görevde kalmaması gerektiğini ifade eden Pelosi, Trump'ın azil sürecinin başlatılmasının acil olduğunu vurguluyor.

Demokratların, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence üzerinde 25. ek maddeyi işletmesi konusundaki baskısı artıyor. Söz konusu ek maddeye göre başkanın görevden alınması için başkan yardımcısı ve kabinenin onayı, ayrıca Kongre'de üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler üzerindeki baskı artıyor

Cumhuriyetçiler ise Trump’ın görevinden alınması konusunda bölünmüş durumda.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler Trump’ın istifa etmesi gerektiğini savunurken, üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin bir kısmı bu süreçte istifasını sundu.

Ancak partinin ağır toplarından Senatör Lindsey Graham ve Kevin McCarthy, Trump’ın görev süresinin dolmasına 12 gün kala azledilmesinin ülkeyi daha da böleceği için Demokratlara bu çabalarını askıya almaları çağrısında bulundu.

Senatör Mitch McConnell ise Trump’ın görev süresi dolduktan sonra Demokratlar Senato’nun da kontrolünü alacağı için dava süreci başlatılabileceğini işaret etti.

Trump eğer görevden ayrıldıktan sonra başlatılacak bir dava sürecinde suçlu bulunursa eski başkanların faydalandığı emekli maaşı ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak. Ancak Başkan'ın olası bir davanın ardından suçlu bulunması için Senato’da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün, azil kararına onay vermesi gerektiği anlamına geliyor.

Kasım ayındaki seçimi kazanan Demokrat aday Joe Biden, Beyaz Saray koltuğunu 20 Ocak'ta devralacak. Trump, Amerikan siyasetinin gelenekleri açısından büyük önem taşıyan devir teslim törenine katılmayacağını açıklamış, ABD basınında hafta sonunda yer alan haberlerde, törene Başkan Yardımcısı Pence'in katılacağı bildirilmişti.

Reuters,AFP / SSB,ET

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