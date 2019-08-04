Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ı söylemleriyle ırkçılığı körüklemek, ırkçı silahlı saldırganları cesaretlendiren nefret ortamını yaratmakla suçluyor.

13 saat arayla, 29 kişinin öldüğü Teksas’ın El Paso ve Ohio’nın Dayton kentindeki saldırılar sonrasında Demokratlar, art arda yaptıkları açıklamalarda eleştiri oklarını Başkan Trump’a yöneltti.

Trump’a ırkçılık suçlaması

20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan Teksas saldırganının, saldırı öncesinde bir internet formunda Başkan Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası konusunda açıklama yapan Demokratların başkan adaylarından senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden Trump’a şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor.”

Sanders ayrıca CNN’e yaptığı açıklamada, “mevcut tüm kanıtlar, ırkçı, yabancı düşmanı, beyaz milliyetçilere hitap eden bir başkanımız olduğunu gösteriyor” dedi. Bernie Sanders, Trump’ın bu söylemlerinden cesaret bulan yandaşlarının eline silah aldığını da sözlerine ekledi.

Demokratların bir diğer başkan aday adayı senatör Cory Booker da Trump’ı "Korkuları, nefreti ve bağnazlığı körüklemekle” suçladı.

El Paso kentinin eski senatörlerinden Beto O’Rourke da sert çıktı. Demokratların başkan aday adaylarından O’Rourke, “Buna kimin kaynaklık ettiği ve başkanın gerçekte ne olduğu konusunda net olalım. Başkan bir ırkçıdır ve ülkede ırkçılığın yaygınlaşmasını desteklemektedir” diye konuştu.

Yas ilan eden Trump “akıl hastalığı” dedi

Silahlı saldırı kurbanlarını anmak ve saygı için ulusal yas ilan eden ABD Başkanı Donald Trump ise “ülkemizde nefrete yer yok” açıklamasını yaptı.

Trump ayrıca silahlı saldırıların “akıl hastalığı” ile ilintili olduğunu savunarak, “Bu insanlar çok, çok ciddi bir şekilde akıl hastası” diye konuştu.

Ağır suçlamalara hedef olan Trump’ın yayınladığı yas genelgesi uyarınca Beyaz Saray başta olmak üzere tüm kamu binaları ve yurt dışı temsilciliklerinde bayraklar 8 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilecek.

“Pişman değil”

ABD polis yetkilileri, ABD-Meksika sınırında yer alan, Teksas eyaletinin El Paso kentindeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki “Patrick Crusius” olduğunu açıklarken, saldırı sonrasında teslim olan zanlının “yaptıklarından pişmanlık duymadığı” bilgisini paylaştı.

ABD başsavcılığı El Paso saldırısını “terör eylemi” olarak sınıflandırırken, saldırganın cinayet suçlamasının yanı sıra “nefret suçundan” da yargılanabileceği belirtiliyor.

Meksika: Öfkeliyiz

Bu arada Meksika hükümetinden sert bir açıklama geldi. “Meksika öfkeli” diyen Dışişleri Bakanı Marcelo Ebraro, “yabancı düşmanı barbarlık” olarak nitelendirdiği saldırıyı ABD’deki Meksikalıları hedef alan bir “terör saldırısı” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

ABD’nin yurttaşlarının can güvenliğini korumakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Ebraro ayrıca El Paso saldırganını yargılamak üzere iadesini de talep etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

“Manifesto” iddiası

El Paso’da 20 kişi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan saldırganın, Yeni Zelanda’daki Christchurch saldırısında olduğu gibi saldırı niyetini 8chan adlı internet forumunda, “beyaz ırkçı bir manitfesto” başlığıyla paylaştığı iddia ediliyor.

İnternet forumuna, sunucu hizmeti veren hosting şirketi, yayınlanan manifostunun saldırgana ait olduğunun kesinleşmesi halinde 8chan adlı internet forumuna hizmet vermeyi durduracaklarını açıkladı.

Reuters,AFP,dpa/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe