Demokrat Parti'de Harris'e destek artıyor iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkanlık seçimleri yaklaşırken, bu göreve yeniden talip olan Başkan Joe Biden'ın ileri yaşı ve yaşadığı sağlık sorunları, Demokratlar'da giderek artan endişelere neden oluyor.

Koronavirüs'e yakalanan ve Delaware'de bir sahil evinde karantinaya giren 81 yaşındaki Biden'ın rakibi Donald Trump karşısındaki yarışta endişe yaratan performansı, parti içindeki huzursuzluğun ve adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrıların yükselmesine yol açtı.

Haber kanalı CNN, mevcut ortamda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Biden'ın çekilmesi halinde onun yerine yarışa girmesine yönelik senaryonun parti içinde giderek daha fazla destek bulduğunu öne sürdü.

Partinin ileri gelen isimlerine dayandırılan habere göre, bu seçeneğin dillendirilmesinin temel nedeni ise, Amerikan halkı içinde tatmin edici bir popülariteye sahip olmayan Harris'e yönelik yeni bir heyecan dalgasından çok pratik sebepler. Demokrat Parti içinde giderek artan bir yorgunluğun varlığına işaret edilen haberde bu konunun hızlı bir biçimde çözülmesi konusundaki isteğe dikkat çekildi.

Harris'in halefliği fikrine karşı olanların dahi seçimlere yaklaşık 100 gün kalmışken, yeni bir ismin yarışa dahil edilmesi ya da alternatif bir başka senaryoya yönelinmesi konusundaki soru işaretlerine cevap bulamadığı belirtiliyor. Başkan Yardımcısının Demokrat Parti'de son haftalardaki krizi etkili biçimde yönetebilmesi ve gizli görüşmelerde dahi Biden'a destek ve sadakatinin aksine işaret eden bir ajandaya yönelik hiçbir emare bulunmaması da parti içinde bu fikre daha sıcak bakılmasına neden oluyor.

Biden'ın yeniden seçilmesi halinde dahi ikinci dönem için ileri yaştaki Başkandan bayrağı devralabilceği belirtilen Harris, 2020'de ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ilk siyah ve Hint kökenli kadın olarak tarihe geçmişti.

Donald Trump, suikast girişiminden sonra ilk kez Michigan'daki seçim mitinginde konuştu Fotoğraf: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Trump: Demokrasi için kurşun yedim

Diğer yandan Kasım ayında düzenlenecek seçimlerde Biden'a karşı yarışan eski Başkan Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminden sonra ilk seçim mitingini gerçekleştirdi. Michigan'daki mitingde konuşan Trump, otoriter, sağcı bir ajandaya sahip "Project 2025" girişimiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları redderek, "Hiçbir şekilde aşırıcı olmadığını" söyledi.

12 bin kişilik bir kalabalığa hitap eden Trump, "Ben demokrasi için kurşun yedim" ifadelerini kullandı. Trump, Demokrat parti içinde Başkan adayına yönelik tartışmaları da alaya alarak, "Adaylarının kim olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok… Bu adam gidiyor ve oyları alıyor, şimdi de bunu onun elinden almak istiyorlar. İşte demokrasi" diye konuştu.

DW,AFP / SÖ,ET

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