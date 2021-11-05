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Demokrasi

Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli.

Demokrasilerde kararlar doğrudan halk veya halkın seçtiği temsilciler tarafından alınır. Serbest seçimler, çoğunluk prensibi, muhalefetin varlığı ve tanınması, insan ve vatandaşlık haklarının korunması, basın ve ifade özgürlüğü gibi husular da demokrasinin hususları arasında sayılır. DW Türkçe'nin demokrasi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 05.11.2021 05.11.2021

DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar

Türkiye Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmedi 05.11.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın evsahipliğinde 9-10 Aralık'ta düzenlenecek olan Demokrasi Zirvesi'nin davetli listesi basına sızdı. 107 ülkenin bulunduğu listede Türkiye bulunmuyor.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
Bildnummer: 53402463 Datum: 20.02.2009 Copyright: imago/blickwinkel Symbolbild EU-Beitritt der Tuerkei, Tuerkei Symbol photo EU accession of Turkey, Turkey BLWS202644 kbdig 2009 quer Beitrittskandidat Beitrittsland EU EU Beitrittskandidat EU Beitrittsland EU Mitgliedsstaat EU Osterweiterung EU-Beitritt Europa europaeisch Europaeische Union Gesellschaft Kontinent Neue Laender Osterweiterung Politik Politische Organisation Staat Symbol Symbolbild Symbolfoto Symbolfotografie Symbolik symbolisch Symbolphoto Symbolphotographie Universum Tuerkei Asien Querformat tuerkisch Europaeische Gemeinschaft EG Symbolbilder Symbole Sinnbild sinnbildlich Symbolfotos Stern Sterne Flagge Flaggen Nationalflagge Nationalflaggen Nationalfahne Nationalfahnen Staatsflagge Staatsflaggen Fahne Fahnen Staatsfahne Staatsfahnen Beitritt accession talks amplification continent countries country dilation enhancement EU - new member state Europe European European Union expander expansion extension extention geography interpolation land mainland political organisation politics society state symbol photo symbol picture symbolical turkish universe upgrading Turkey Asia horizontal format European Community EC symbol pictures symbols symbolism symbolisms symbolic star stars flag flags national flag national flags ensign ensigns policy Bildnummer 53402463 Date 20 02 2009 Copyright Imago Angle Symbol image EU Accession the Turkey Turkey symbol Photo EU accession of Turkey Turkey Kbdig 2009 horizontal Candidate Candidate country EU EU Candidate EU Candidate country EU Member State EU Enlargement EU Accession Europe Eisch Europe european Union Society Continent New Countries Enlargement politics political Organization State symbol Symbol image Symbolic image Icon photography Symbolism symbolic Photo icon Photography icon Universe Turkey Asia Landscape Turkish european Community eG Symbol Pictures Symbols Emblem symbolically Icon photos Star Stars Flag Flags National flag National flags National flag National flags National flag State flags Flag Flags State flag State flags Accession accession Talks Continent Countries Country Enhancement EU New member State Europe European European Union Expander Expansion Extension Extension Geography Country Mainland Political Organization POLITICS Society State symbol Photo symbol Picture symbolical Turkish Universe upgrading Turkey Asia horizontally Format European Community EC symbol Pictures Symbol Symbolism symbolism Star Stars Flag Flags National Flag National Flags Ensign Ensigns Policy

AB'nin Türkiye raporunda Doğu Akdeniz ve demokrasi vurgusu 19.10.2021

AB'nin 2021 Türkiye raporunda demokratik kurumların işleyişi, yargı bağımsızlığı ve insan hakları alanlarında ciddi eksikliklere işaret edildi, Türk dış politikasının AB'nin öncelikleriyle uyumlu olmadığı kaydedildi.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı 19.10.2021

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.
24.01.2019 *** Anwaltskammer Istanbul Aram Ekin Duran (DW Turkısh-Istanbul Korrespondent)

"Önümüzdeki bir yılda demokrasi mücadelesi yapacağız" 15.10.2021

İstanbul Barosu’nun 16-17 Ekim’de yapılacak seçimlerinde 8 avukat aday oldu. Mevcut Başkan Mehmet Durakoğlu son kez yarışacak.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo.

Merkel'den demokrasiyi savunma çağrısı 03.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin 31’inci yıldönümünde yaptığı konuşmada "Demokrasi öylece karşımızda bulacağımız bir şey değildir, bilakis demokrasi için sürekli birlikte çalışmak zorundayız" dedi.
Supporters of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) hold a picture of jailed former party leader Selahattin Demirtas as they attend a 'Peace and Justice' rally in Istanbul on February 3, 2019. - Thousands of protesters on February 3 joined a rally in Istanbul called by a pro-Kurdish party to show support for hunger strikes against prison conditions of Kurdish militant leader Abdullah Ocalan. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Kürt sorunu denen mesele ve seçimler 03.10.2021

"CHP’nin Kürt sorunu için HDP’yi işaret etmesi, İYİ Parti’nin olumlu sinyali ve HDP’nin "Hep Beraber Kazanalım" diye açıkladığı Demokrasi Tutum Belgesi, 2023’te gelmekte olanın işareti." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Co-chairmans of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) Pervin Buldan (R) and Mithat Sancar (L) hold a press conference with their members as they boycott the first sessiom of the Grand National Assembly's 27th term following the arrest of 82 people, including members of their party, outside the Parliament building in Ankara on October 1, 2020. - Turkish prosecutors on October 1 issued arrest warrants for 82 people, including a mayor and several former lawmakers from the pro-Kurdish HDP party, who are accused of involvement in 2014 protests that left 37 dead. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

HDP: İlkeler ve yöntemler üzerinde müzakere edilmeli 27.09.2021

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi açıkladı. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "İsimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız" denildi.
FILE - In this Feb. 22, 2017 file photo, men walk past a Krauss-Maffei Wegmann Leopard tank with a sold sign on it at the International Defense Exhibition and Conference, known by the acronym IDEX, in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Newly released figures on Wednesday, Jan. 24, 2018 show Germany's centrist coalition approved more weapons exports over the past four years, fueling debate over the country's weapons sale policy. (AP Photo/Jon Gambrell,file) |

Almanya’nın Ortadoğu politikası: Değerler ile çıkarların çatışması 20.09.2021

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları: Bunlar, Alman dış politikasının temel değerleri. Ancak bu değerler, genellikle ticarî çıkarlarla çatışıyor. Yeni hükümeti bu konuda hayatî bir sınav bekliyor.

United States Senator Bob Menendez (Democrat of New Jersey) offers remarks during a press conference to introduce the bicameral Puerto Rico Self-Determination Act of 2021 in the Rayburn House Office Building in Washington, DC, Thursday, March 18, 2021. Credit: Rod Lamkey / CNP /MediaPunch

ABD’li Senatör Yunanistan’da Erdoğan liderliğini eleştirdi 27.08.2021

Yunanistan'da bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi, demokrasi ve hukuk devletine bağlı, seküler bir hükümetin olduğu bir Türkiye arzuladıklarını açıkladı.
16.4.2021, Frankfurt, Deutschland, Männer beten beim Nachtgebet (Ischaa) in der Abu Bakr Moschee der Islamischen Gemeinde Frankfurt am Main. Für die rund 460 000 Muslime in Hessen hat der Ramadan begonnen. Schon zum zweiten Mal steht der Fastenmonat unter dem Eindruck der Corona-Krise. Der Ramadan endet am 12. Mai.

Alman Müslümanlar demokrasiden daha fazla memnun 25.08.2021

Yapılan bir ankete göre Müslüman Alman vatandaşları toplumun geneline göre demokratik sistemin işlemesinden daha fazla memnun. Müslümanların yüzde 81'i de demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünüyor.
Turkish police use water cannons and tear gas to disperse teachers as they make their way to Kizilay Square in the capital Ankara, to demonstrate against the Justice and Development Party (AKP) government's education policy, on December 20, 2014. Dozens of demonstrators were arrested as they protested, angry by the interventions of the Islamic-rooted Justice and Development Party (AKP) in the Turkish education system which they allege have undermined the country's secularity. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi? 15.08.2021

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.
Zahlreiche Menschen gehen am 17.12.16 in Muenchen ueber die weihnachtlich geschmueckte Kaufingerstrasse, in der es besonders viele Geschaefte gibt. Foto: Joerg Koch | Verwendung weltweit

Almanlar demokrasinin durumundan memnun değil 30.06.2021

Yapılan bir araştırma, Almanya'da iki vatandaştan birinin komplo teorilerine inandığını ve siyasileri "arkalarındaki güçlerin piyonu" olarak gördüğünü ortaya koydu.
Polizei-Barrikaden vor dem Gezi-Park. Istanbul, Gedenkveranstaltung anlässlich des fünften Jahrestages der Gezi-Proteste. Fotos wurden von unserem Istanbul-Korrespondenten Kürşat Akyol gemacht.

Polis ablukası altında Gezi yıldönümü 31.05.2021

Gezi protestolarının 8'inci yıldönümünde Taksim Dayanışması, polis ablukası altında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor" denildi.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —>Türkei/Coronavirus***29.04.2021***ISTANBUL, TURKEY - APRIL 28: A photo shows traffic congestion at Ayvansaray district ahead of full lockdown from Thursday evening until May 17 to stem the spread of coronavirus in Istanbul, Turkey on April 28, 2021. Abdulmennan Mahdum / Anadolu Agency

2021 Demokrasi Algı Endeksi: Yüzde 45 Türkiye'nin demokratik olduğuna inanıyor 05.05.2021

2021 Demokrasi Algı Endeksi'ne göre Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna inananların oranı yüzde 45. Yüzde 53 hükümetin pandemide özgürlükleri fazla sınırlandırdığı kanaatinde.
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