Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli.

Demokrasilerde kararlar doğrudan halk veya halkın seçtiği temsilciler tarafından alınır. Serbest seçimler, çoğunluk prensibi, muhalefetin varlığı ve tanınması, insan ve vatandaşlık haklarının korunması, basın ve ifade özgürlüğü gibi husular da demokrasinin hususları arasında sayılır. DW Türkçe'nin demokrasi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.