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Demokrasi raporu: Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor

2 Kasım 2023

İsveçli IDEA enstitüsünün demokrasi raporunda Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Rusya "demokratik olmayan" ülkeler arasında sayıldı. Raporda dünya genelinde ve Avrupa'da demokrasinin gerilemeye devam ettiği kaydedildi.

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Temsili fotoğraf: Bir protesto gösterisi sırasında oluşturulan polis kordonu
Temsili fotoğraf: Bir protesto gösterisi sırasında oluşturulan polis kordonuFotoğraf: imago/Xinhua

Stockholm merkezli Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA), dünyada demokrasinin durumuyla ilgili bugün açıkladığı yıllık raporunda ülkelerin yarısında demokrasinin gerilediğine işaret etti. Rapora göre 2022 yılı, dünyada demokrasisi gerileyen ülkelerin sayısının demokraside gelişme yaşayan ülkelerin sayısını geride bıraktığı üst üste altıncı yıl oldu. Enstitü, bunun demokrasi raporlarının yayımlanmaya başladığı 1975 yılından bu yana en uzun gerileme süreci olduğuna işaret etti.

Raporda ülkelerin demokrasi performansı; temsil, haklar, hukukun üstünlüğü ve katılım olmak üzere dört ana kategori içinde 100'ü aşkın değişken üzerinden değerlendirildi.

Raporda Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesinin halen dünyada demokrasi açısından en yüksek performansı sergileyen bölge olduğu, ancak son beş yılda demokratik ülkelerde de gerileme kaydedildiği bildirildi. Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İngiltere gibi köklü ve güçlü demokrasilerde başta hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü olmak üzere bir dizi göstergede gerileme yaşandığı kaydedildi.

Almanya'da yasaklanan Filistin yanlısı gösteriye müdahale eden polisler.
Almanya'da yasaklanan Filistin yanlısı gösteriye müdahale eden polisler.Fotoğraf: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Türkiye Avrupa ortalamasının çok altında kaldı

Raporda Avrupa içinde "belirgin bir şekilde demokratik olmayan" diye nitelenen Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Rusya'nın Avrupa'dan uzaklaştığı ve demokrasi göstergelerinin büyük bölümünde Avrupa ortalamasının çok altında kaldığı belirtildi.

Raporda yer verilen grafikte Türkiye sadece seçimlere katılım göstergesinde Avrupa ortalamasının üstünde, oy kullanma hakkı ve temel refah göstergelerinde ortalamaya yakın seviyede yer alırken sivil özgürlükler, adalete erişim, yerel demokrasi, uygulamaların kestirilebilirliği ve yargı bağımsızlığı göstergelerinde Avrupa ortalamasının çok altında kaldı.

Rapora göre şu an Avrupa'nın yüzde 53'lük bölümü haklar açısından yüksek demokrasi ülkelerinde yaşamasına rağmen düşük performanslı demokrasilerde yaşayanların oranı son on yılda büyük artış gösterdi. 2012 yılında Avrupa'da haklar açısından düşük performans sergileyen ülkelerde yaşayanların oranı yüzde 1 iken bu oran 2022'de yüzde 29'a ulaştı. Bu süreç içinde Türkiye, Belarus ve Rusya performans açısından "orta" seviyeden "düşük" seviyeye geriledi.

Avrupa dünyada en çok gösteri düzenlenen bölge haline geldi

Raporda Avrupa ülkelerinde demokratik göstergelerdeki gerilemelere örnekler verilirken 2017'den bu yana Avrupa'nın dünyada en fazla gösteri düzenlenen bölge haline geldiği kaydedildi. Gösterilerin ağırlıklı olarak artan enerji fiyatları, hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve hakların korunması alanlarına odaklandığı belirtilirken Belarus, Türkiye ve Rusya'da hükümetlerin protesto gösterilerinin kapsamını güçlü bir şekilde sınırlandırmaya ve çok organize hale geldiğinde bilinçli olarak sivil toplumu baskı altına almaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde hayat pahalılığını protesto gösterisi.
Almanya'nın Leipzig kentinde hayat pahalılığını protesto gösterisi.Fotoğraf: Christian Mang/REUTERS

"Demokratik olmayan ülkeler genel istikrarı sarsabilir"

Raporun sonuç bölümünde, Avrupa'nın çeşitli alanlardaki gerilemelere rağmen demokrasi açısından yüksek performans sergilemeye devam ettiği, "ancak Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Belarus'tan oluşan demokratik olmayan grubun izlediği rotanın, ağırlıklı olarak demokratik bir bölgede liberal olmayan ülkelerin genel istikrarı sarsacak etki yapabileceğini gösterdiği" belirtildi.

IDEA Genel Sekreteri Kevin Casas-Zamora, dünyada demokrasinin durumunu ele alan raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Kısacası, demokrasi en olumlu tabiriyle durgun, ancak pek çok ülkede gerileyen bir durumda, yani hâlâ ciddi sorunlarla karşı karşıya" ifadesini kullandı.

"Seçimler, parlamentolar ve bağımsız mahkemeler gibi demokrasinin siperlerinde gözlemlenen zayıflamanın hukukun üstünlüğünün korunmasını ve siyasetçilerden hesap sorulmasını zorlaştırdığını" ifade eden Casas-Zamora, "Ancak yasama gibi pek çok resmi kurum zayıflarken gazetecilerden seçim görevlilerine ve yolsuzlukla mücadele müfettişlerine, daha gayriresmi alanda güçler dengesi için çalışanların otoriter ve popülist eğilimlere karşı başarılı mücadele verebileceği umudunu taşıyorum" dedi.

DW/BK,HT

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