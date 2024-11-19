Demirtaş'tan yeni sürece katkı için serbest bırakılma talebi

Eski HDP lideri Selahattin Demirtaş ile görüşen avukat Zilan, Demirtaş'ın yeni bir çözüm sürecini desteklediğini ve katkı için serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.

Kürt kökenli siyasetçi ve avukat Sıdkı Zilan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Demirtaş ile 17 Kasım'da tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nde görüşen Zilan, yaklaşık iki saat süren görüşmeyle ilgili Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuştu. Demirtaş’ın yeni barış sürecinde rol almak istediğini belirten Zilan, ancak devletin de AKP'nin de kendisiyle doğrudan bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Avukat Zilan, "Demirtaş süreci desteklemeye hazır. Kürt sorununu müzakere etmek için serbest bırakılması gerektiği ve cezaevinde bu sürece katılamayacağı mesajı iletmek istediği izlenimi edindim" dedi.

"Çözüm Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle olur"

Zilan’ın aktardığına göre, Demirtaş Kandil ile görüşmelere ilişkin ise “Devlet ile PKK’nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Toplumun tüm katmanları sürece dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” diye konuştu.

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Sıdkı Zilan, avukat Mahmud Koyuncu ile birlikte Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın mesajlarını, "Kendisinin de bu barışa dair sorumluluk almak istediğini, buna kendini mecbur hissettiğini söyleyen Demirtaş bu rolü cezaevinde değil, ancak cezaevi kapısının dışında oynayabileceğini dile getirdi. Cezaevi koşullarında asla böyle bir müzakereye katılmayacağı manasında anladım" ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Zilan mesajının devamında "Kandil veya Öcalan'ın durumu ve konumu farklı olabilir, Öcalan ile cezaevinde de görüşme olmuş, bundan sonra da olabilir. Ama sivil Kürd siyasetinin rehin tutulduğu bir denklemde Kürd meselesini konuşmanın zemini yoktur" vurgusu yapmıştı.

DW/BK,TY

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